«Салават, мы гордимся тобой!»: В Тюменской области 17-летний подросток вынес пенсионерку из дома, охваченного огнём

В Тобольском районе 17-летний подросток вынес пенсионерку из дома, охваченного огнём Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Салавата Рузеева, семнадцатилетнего одиннадцатиклассника Санниковской школы, которая находится в деревне Старицкая Тобольского района, представят к награде МЧС России. Рискуя своей жизнью, 27 октября 2022 года он спас из огня 62-летнюю женщину, увидев густой черный дым, который валил из жилого дома.

Парнишка сразу подумал, что в доме может находиться человек, и бросился в горящее здание, не дожидаясь приезда пожарных. Войдя в дом, задохнулся от дыма и выбежал обратно. Тогда мальчишка смочил кусок ветоши, прикрыл лицо и снова вошел в дом.

Он пробрался сквозь клубы густого дыма в дальнюю комнату, где увидел лежащую на кровати женщину. Он привел ее в чувство и за руки вывел на улицу. В то время на место уже прибыли пожарные, которые ликвидировали пожар, грозивший перекинуться на соседние строения.

– Я раньше ни разу не был в этом доме, не знал, куда заходить, где бабушка находится. Нашел ее в одной из комнат, она была без сознания. Я накинул ей на лоб мокрую тряпку и на руках вынес из горящего дома, – говорит о своем поступке Салават.

В школе, где учится Салават, уже отреагировали на мужество одиннадцатиклассника.

– Салават, мы гордимся тобой! – написали одноклассники в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, подросток был в опасности, когда спасал пенсионерку. Деревянные постройки, охваченные огнем, в любой момент могли рухнуть.

– Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Благодаря поступку Салавата, обошлось без пострадавших. Правда, сам дом спасти не удалось, – подчеркнули в МЧС.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», мальчик, спасший из огня брата и сестру, получил награду из рук тюменского губернатора. По словам ребенка, тогда ему было совсем не страшно.