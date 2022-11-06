«Любил занимать деньги, а отдавать их не собирался»: новые подробности о подозреваемом, устроившем смертельный пожар в костромском клубе «Полигон»

Фото: соцсети

Обычная суббота для жителей Костромы обернулась страшной трагедией. В клубе «Полигон» произошел пожар, который унес жизни 13 человек. По предварительным данным, задержан подозреваемый 23-летний посетитель заведения Станислав Ионкин. Предположительно он использовал пиротехническое устройство, из-за которого началось возгорание.

Как стало известно, подозреваемый Станислав Ионкин родом из Асбеста Свердловской области, однако он проходил срочную службу во внутренних войсках кинологом под Тюменью. Его друг детства на условиях анонимности рассказал журналисту «КП-Тюмень» о нем, отметив, что он был хорошим, отзывчивым парнем. Но, спустя два года после службы в армии, все поменялось.

- Я знаю его давно, лет с пяти. Он всегда был открытым, душевным. Мы, правда, какой-то промежуток времени не общались. А через время, после его службы, от многих знакомых начали приходить сообщения о том, что он занял деньги, - вспоминает друг.

По его словам, Стас часто начал менять место работы. Нигде надолго не задерживался, так как постоянно занимал деньги, а возвращать их не собирался.

-У моей хорошей знакомой занял 7 тысяч рублей, у кого-то 500 рублей, а кто-то и по 10 тысяч ему одалживал, - продолжает рассказ парень.

Фото: ТГ "Костромач"

По словам друга, раньше подозреваемый был женат и у него даже есть дети.

- Один ребенок у него точно есть. Сын. Но мне кажется, что ему бывшая жена родила еще дочку. Я удивился, когда они развелись, так как создавалось впечатление хорошей и дружной семьи. Но есть подозрения, что развод был именно из-за его постоянных долгов. Вероятно, жена устала от всего этого, - добавил друг.

Напомним, прокуратура Костромской области возбудила несколько уголовных дел по статьям «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а также «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хромая лошадь», «911», «Полигон»: крупные пожары в клубах с 1991 года в России и за рубежомФОТО

Вспоминаем крупные пожары в клубах с 1991 года в России и за рубежом (подробнее)

«Сам он бы не стал такое делать»: что известно об уральце, подозреваемом в поджоге ночного клуба Костромы

Знакомые рассказали о парне, подозреваемом в поджоге клуба (подробнее)

Владелец сгоревшего кафе «Полигон» готов оказать помощь родным погибших

Владелец кафе «Полигон», где произошел пожар сегодня ночью, сообщил, что готов оказать помощь родственникам погибших (подробнее)

Тушили почти сутки: ликвидация пожара в Костромском «Полигоне» заняла 18 часов

Окончательно разбирать завалы закончили только около 9 вечера (подробнее)

Осталась сиротой: в костромском «Полигоне» погибли родители трехлетней девочки

Вместе с ними в роковую ночь была еще одна родственница (подробнее)

Лицензия на продажу алкоголя у кафе «Полигон» есть

Как прокомментировали нашему изданию в департаменте экономического развития Костромской области, в кафе в начале 2022 года даже провели проверку, и нарушений алкогольного законодательства не выявили (подробнее)

Работало 22 машины: пожарные рассказали, как тушили костромской «Полигон»

Ликвидировали пожар 64 человека (подробнее)

Директора костромского «Полигона» называли «формальным»

Анна Токунова, вероятно, не управляла заведением (подробнее)

К месту трагедии в Костроме несут цветы

Понедельник, 7 ноября, в Костромской области объявлен днём траура по погибшим при пожаре в кафе «Полигон» (подробнее)

Сгоревшее кафе в Костроме принадлежит известному бизнесмену в городе

Мирзоеву Ихтияру Ильдыр оглы принадлежат рестораны, гостиница и детский парк развлечений (подробнее)

В Костроме возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара в ночном клубе

По последним данным, при пожаре погибли 13 человек (подробнее)