«Хромая лошадь», «911», «Полигон»: крупные пожары в клубах с 1991 года в России и за рубежом

Вспоминаем крупные пожары в клубах с 1991 года в России и за рубежом

Пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме 5 ноября 2022 года унес жизни 15 человек из-за взорвавшейся петарды, которую запустил один из посетителей прямо в помещении. Ещё пять человек пострадали, но госпитализация им не потребовалась. По предварительным данным, одно из самых вместительных кафе в городе принадлежит известному бизнесмену Ихтияру Мирзоеву, который является его гендиректором с 2006 года. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности двум или более лицам».

Такие трагедии, хоть и нечастые, все же случаются по всему миру. «Комсомольская правда» решила вспомнить крупные пожары в клубах с 1991 года в России и за рубежом.

Пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

Пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон» Фото: REUTERS

Перед самыми новогодними праздниками, 30 декабря 2004 года, в столице Аргентины произошел пожар в ночном клубе «Республика Кроманьон». На концерте местной рок-группы находились, по разным данным, от 1,5 до 6 тысяч подростков, которые достали бенгальские огни и стали размахивать ими, подпевая в такт группе. Искры отскочили к потолку, начался пожар. Дымом заволокло все помещение, началась давка. Ситуацию усугубляло то, что люди выходили только в две двери из шести. Четыре выхода был заперты, чтобы не допустить безбилетников.

В результате трагедии погибли 194 человека, большинство из них – от отравления угарным газом. Пострадали 1432 человека. Позже они рассказывали, что из-за едкого дыма они совсем ничего не видели. Это крупнейшая катастрофа в новейшей истории Аргентины.

Погибших: 194.

Пострадавших: 1432.

Пожар в стриптиз-клубе «911» (Москва)

Пожар в клубе "911" в Москве Фото: Татьяна Коркина

Страшный пожар в одном из столичных стриптиз-клубов «911», располагавшихся в здании театра «Ленком» на Малой Дмитровке, произошел 25 марта 2007 года. Тогда посмотреть на красивых девушек и файер-шоу, которое устраивали каждую ночь, пришло более 150 человек. Во время огненного представления один из пьяных барменов пролил часть горящего спирта себе на грудь и лицо. Одежда моментально вспыхнула, а пламя перекинулось на пятилитровую канистру со спиртом. Прозвучал взрыв, и огонь тут же распространился по всему помещению. Погибли четыре стриптизерши, один бармен и пятеро посетителей.

Погибших: 10

Пострадавших: 8.

Пожар в ночном клубе Wuwang (Шеньчжень, Китай)

Пожар в ночном клубе Wuwang (Шеньчжень, Китай) Фото: REUTERS

21 сентября 2008 года в одном из китайских ночных клубов Wuwang («Король танцоров») в городе Шеньчжень произошел пожар все из-за той же пиротехники. Искры попали на потолок, вспыхнуло пламя, которое задело, в том числе, и электрику. Клуб погрузился во тьму, в результате чего у посетителей случилась паника. Из-за того, что окна в клубе были заколочены, люди бросились к единственному выходу, и то, с горящей вывеской. Позже выяснилось, что ночной клуб работал без лицензии на строительство и был построен вне соответствий со строительными нормами.

Тогда в клубе находились 308 человек, 43 из них погибли из-за давки, 88 пострадали. Руководство клуба обвинили в халатности и нарушении правил безопасности.

Погибших: 43

Пострадавших: 88.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (Пермь)

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (Пермь) Фото: Из архива "КП"

Крупнейший пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми вспыхнул 5 декабря 2009 года. Несмотря на то, что заведение было рассчитано на 50 посадочных мест, в тот день в здании собралось 350 (!) человек. В разгар веселья сотрудники клуба зажгли фейерверк, который перекинулся на потолок над сценой, а потом и на стены с мебелью. Как результат – мощная давка и взрыв после попадания воздуха в клуб (посетители с силой выбивали стекла и двери).

Жертвами трагедии стали 158 человек, ещё 78 человек пострадали. Даже спустя 13 лет пострадавшие восстанавливают здоровье, а некоторые, которые долгие годы были прикованы к постели, умирали от травм, полученных в «Хромой лошади». Спустя время виновники трагедии открыли новый бизнес, а потерпевшие так и не получили компенсации

Погибших: 158

Пострадавших: 78.

Пожар в ночном клубе Kiss (Санта-Мария, Бразилия)

Пожар в ночном клубе Kiss в Бразилии Фото: REUTERS

В бразильском штате Рио-Гранде-ду-Сул в ночь на 27 января 2013 года из-за пиротехнического шоу во время выступления рок-группы погибли 233 человека. Искра от факела, который зажег музыкант, перекинулась на флаг, затем на декорации, а потом и на потолок заведения. В считанные минуты пламя охватило все помещение, в котором находились больше двух тысяч человек. Началась страшная давка, из-за чего большинство погибших задохнулись ядовитыми газами, пытаясь выбраться наружу. Первоначально жертв трагедии было 159, но с каждым часом их число увеличивалось в разы.

Погибших: 233

Пострадавших: 630

Пожар в ночном клубе Colectiv (Бухарест, Румыния)

Пожар в ночном клубе Colectiv в Румынии

Во время празднования Хэллоуина в румынском ночном клубе Colectiv произошел взрыв. В тот праздничный день руководство заведения решило сделать сюрприз своим посетителям и устроить пиротехническое шоу. Но запуск фейерверка пошел не по плану: вспыхнул огонь, который позже перекинулся на декоративную конструкцию у крыши, и рухнул потолок. Началась давка. По упавшим людям буквально ходили, пытаясь выбраться из горящего заведения. Ситуацию затрудняло то, что в здании была маленькая дверь на выход, а вторую открыли только спустя 15 минут после пожара. В результате трагедии погибло 64 человека, пострадало 146.

Погибших: 64.

Пострадавших: 146

Кстати, совсем недавно во время празднования Хэллоуина в Южной Корее из-за давки погибли более 150 человек, в том числе, и россияне.