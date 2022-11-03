День народного единства и «Ночь искусств» в Тюмени 4 ноября 2022: куда сходить, что посмотреть и где погулять

День народного единства в Тюмени 4 ноября 2022: куда сходить, что посмотреть и где погулять Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени завтра, 4 ноября 2022, пройдет День народного единства – праздник, который мы, вроде бы и ждем, но мало что о нем знаем (вот здесь можете почитать, что мы празднуем). Этот день, учрежденный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, мы отмечаем с 2005 года, и с каждым разом все масштабнее и интереснее. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила афишу мероприятий на День народного единства 4 ноября 2022 года. Рассказываем, что можно посмотреть и какие интересные мероприятия посетить. Кстати, в этот день пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств».

Сквер «Казачьи луга» (ул. Домостроителей, 22/2)

Фото: Центр русской культуры

Праздничная программа «Вместе – мы Россия» начнется в 12 часов. Всех гостей ждут лучшие творческие коллективы Центра русской культуры, которые поздравят тюменцев с этим замечательным праздником.

Музей-усадьба Колокольниковых (ул. Республики, 20)

Не совсем по теме Дня народного единства, но тоже интересное мероприятие, в основном, для любителей литературы. В 20 часов любители поэзии смогут обсудить жанры и течения литературы, синтез поэзии и кино, а также услышать авторскую современную поэзию Екатерины Данайканич-Назаровой, Арины Минеевой и Ольги Благининой.

Что касается «Ночи искусств», то программу смотрите в инфографике:

Фото: Музей-усадьба Колокольниковых

Фото: Музей-усадьба Колокольниковых

«Руки ВВерх Бар» (ул. Челюскинцев, 40)

На День народного единства в Тюмень приедет группа «Рок-острова» - та самая, которая в 90-х разнесла все чарты хитом «Ничего не говори». Посетителей ждут многочисленные фотозоны а-ля 90-е, отдельный караоке-зал, акции и диджеи с хитами 90-х и нулевых. Сбор гостей в 18.00, а сама группа начнет свое выступление в 23.00. Для затравки вам бессмертный хит:

Музей «Городская Дума» (ул. Ленина, 2)

Что уж говорить, афишу «Ночи искусств» 4 ноября 2022 года за нас уже сделали наши коллеги, нам осталось только выложить:

Фото: Музей «Городская Дума»

Фото: Музей «Городская Дума»

Фото: Музей «Городская Дума»

Приходите праздновать День народного единства в Тюмени 4 ноября 2022 года и посетите мероприятия «Ночи искусств – 2022». Ведь следующие праздники нас ждут только в конце декабря.

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