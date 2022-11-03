«Ночь искусств» в Тобольске 4 ноября 2022: куда сходить и что посмотреть

Фото: Тобольский архитектурный музей-заповедник

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет в Тобольском историко-культурном архитектурном музее-заповеднике завтра, 4 ноября, с 16 до 00.00 в День народного единства. Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате, а вот ремесленные мастер-классы пройдут в офлайне.

По данным издания «Тюменская область сегодня», гости смогут попрактиковаться в росписи ткани в технике «холодный батик», набивке на ткань, создании мозаики и винтажных украшений, золотного рукоделия, гончарном мастерстве, искусстве мыловарения. Также пройдут фольклорные и бардовские концерты, VR-туры в прошлое, поэтические чтения и многое другое.

- Все это позволит участникам акции погрузиться в атмосферу знакомства с богатством и разнообразием культурного наследия нашего края, - сообщили в тобольском музее-заповеднике.

А ещё можно посетить музейные залы, где проходит выставка ремесел – шитья, вязания, вышивания. Гости смогут прикоснуться к этому удивительному миру и выполнить свой неповторимый сувенир.

Как сообщает портал «Вслух.ру», крупнейшие тобольские музеи примут гостей с 18:00 почти до полуночи. Посетители ознакомятся с выставками: «Сибирь под скипетром Российской державы»; «Портрет эпохи»; «С надеждой для России быть»; «Культура и быт сибирских татар»; «В трёх измерениях» и со многими другими.

Все мероприятия пройдут в зоне Тобольского кремля.

Полную афишу можно найти на официальной странице музея во «ВКонтакте».