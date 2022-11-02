«Из Лены – в Еву»: тюменка в 32 года сменила имя и стала гораздо счастливее

Вот так Лена превратилась в Еву Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раньше во многих культурах была традиция давать сразу несколько личных имен. Первое давалось при рождении, второе – при крещении у христиан или наречении имени у мусульман, остальные – по мере взросления ребенка. Сейчас в большинстве случаев имя даю родители, но при этом не учитывается ни характер, ни мнение малыша. Со временем у некоторых людей возникают предпосылки для смены имени. Как отмечают психологи, основные причины – неблагозвучная сочетаемость имени с фамилией или отчеством, ассоциация с неприятным человеком, желание изменить свою жизнь.

Другая личность

Вот и наша героиня, тюменка Елена С. решила сменить имя в 32 года. Говорит, сделала это в период тяжелого эмоционального состояния и отсутствия дальнейших ориентиров в жизни. На это повлиял в том числе развод с мужем и другие обстоятельства. От первой промелькнувшей мысли до воплощения идеи в жизнь прошло два с половиной года. Лена выбирала между несколькими вариантами: были симпатичны имена Евгения, Валерия, Ева и Марьяна.

– Каждое из этих имен примеряла на себя, словно другую личность. Сначала остановилась на Марьяне, но потом поняла, что имя слишком экспрессивное для меня, а я по натуре более спокойный человек. В конечном итоге остановилась на имени Ева, которое переводится как «жизнь». И действительно, смена имени словно «влила» в меня мощные жизненные силы, - говорит Елена-Ева.

Тюменка не считает прежнее свое имя неудачным, оно прекрасно, и Еленами называют миллионы девочек. Однако признается, что именно имя Ева ей подходит как никакое другое.

Тюменка говорит, что стала гораздо счастливее после смены имени Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С чистого листа

Начать жизнь с чистого листа вместе с новым именем хотелось как можно быстрее, поэтому Елена даже заказала такси, чтобы съездить в районный центр, откуда она родом. Там пришлось изменить данные в домовой книге. Потом, уже в муниципальном ЗАГСе, ей выдали свидетельство о перемене имени и возвращении девичей фамилии. В течение нескольких рабочих дней женщина получила новый паспорт, медицинский полис, ИНН.

– Друзья по большей части поддержали, на то они и друзья. Коллеги не поняли, зачем я это делаю вообще? Это максимально странно для них выглядело. По мнению коллег, одно дело фамилию после развода сменить, а тут – имя. Мне кажется, что каждый раз, когда они смотрели на меня – недоумевали: как же сегодня ее зовут? Со временем все привыкли, кроме родных, – вспоминает тюменка. – Родственники только недавно стали называть меня Евой, и то, потому что я попросила: «Товарищи, этому решению больше десяти лет, привыкнуть можно было уже давно! Либо называйте так, как я прошу, либо выберите что-то нейтральное». У брата в телефоне в списке контактов я записана как сестрица.

Сложнее всего оказалось принять выбор Евы ее маме. Некоторые интересуются, не обиделась ли мама на такое решение.

– Стараюсь донести до всех, что обида как способ заставить меня сделать то, чего я не хочу, не работает. Надеюсь, мама не обиделась, но я осознаю, что ей непросто это понять и принять, так как она человек другой «закалки», – рассказывает тюменка. – Мама говорит, что любит меня с любым именем и называет Леночка. Я отвечаю: «Я тоже тебя, мамочка, люблю, хоть я уже и не Леночка».

Ева адекватно реагирует, если по старой памяти ее называют прежним именем. Не все обязаны знать о произошедших «нововведениях».

– Я не дергаю каждого за рукав с призывом называть меня Евой. Нет, так нет. Если это человек, с которым мы общаемся более-менее регулярно, то, конечно, скажу: «Запомни, как меня зовут». В целом лояльно отношусь, если называют Леной, – рассуждает женщина.

Ева уверена: смена имени вместе с другими причинами повлияли на её судьбу. Она нашла себе дело по душе, живет в Тюмени, где чувствует себя абсолютно на своем месте.

Всем, кто в данный момент задумывается о смене имени, Ева советует хорошенько все взвесить.

– Когда ты неудовлетворен жизнью и поменяешь имя, недовольство может никуда не исчезнуть, – уверена она. – Однако новое имя придаст дополнительный импульс к позитивным изменениям. Желательно попробовать пожить под этим именем сначала без смены документов. Попросить, например, знакомых, чтобы называли определенным образом или поменять имя на личной странице в социальных сетях. Ну и нужно быть готовым: отвечать на многочисленные вопросы, что случилось, где условная Маша и почему на ее месте «другой человек».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты.