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2 ноября 2022 8:14

«Из Лены – в Еву»: тюменка в 32 года сменила имя и стала гораздо счастливее

Жительница Тюменив 32 года сменила имя и стала гораздо счастливее
Евгения Суворова
Вот так Лена превратилась в Еву

Вот так Лена превратилась в Еву

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раньше во многих культурах была традиция давать сразу несколько личных имен. Первое давалось при рождении, второе – при крещении у христиан или наречении имени у мусульман, остальные – по мере взросления ребенка. Сейчас в большинстве случаев имя даю родители, но при этом не учитывается ни характер, ни мнение малыша. Со временем у некоторых людей возникают предпосылки для смены имени. Как отмечают психологи, основные причины – неблагозвучная сочетаемость имени с фамилией или отчеством, ассоциация с неприятным человеком, желание изменить свою жизнь.

Другая личность

Вот и наша героиня, тюменка Елена С. решила сменить имя в 32 года. Говорит, сделала это в период тяжелого эмоционального состояния и отсутствия дальнейших ориентиров в жизни. На это повлиял в том числе развод с мужем и другие обстоятельства. От первой промелькнувшей мысли до воплощения идеи в жизнь прошло два с половиной года. Лена выбирала между несколькими вариантами: были симпатичны имена Евгения, Валерия, Ева и Марьяна.

– Каждое из этих имен примеряла на себя, словно другую личность. Сначала остановилась на Марьяне, но потом поняла, что имя слишком экспрессивное для меня, а я по натуре более спокойный человек. В конечном итоге остановилась на имени Ева, которое переводится как «жизнь». И действительно, смена имени словно «влила» в меня мощные жизненные силы, - говорит Елена-Ева.

Тюменка не считает прежнее свое имя неудачным, оно прекрасно, и Еленами называют миллионы девочек. Однако признается, что именно имя Ева ей подходит как никакое другое.

Тюменка говорит, что стала гораздо счастливее после смены имени

Тюменка говорит, что стала гораздо счастливее после смены имени

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С чистого листа

Начать жизнь с чистого листа вместе с новым именем хотелось как можно быстрее, поэтому Елена даже заказала такси, чтобы съездить в районный центр, откуда она родом. Там пришлось изменить данные в домовой книге. Потом, уже в муниципальном ЗАГСе, ей выдали свидетельство о перемене имени и возвращении девичей фамилии. В течение нескольких рабочих дней женщина получила новый паспорт, медицинский полис, ИНН.

– Друзья по большей части поддержали, на то они и друзья. Коллеги не поняли, зачем я это делаю вообще? Это максимально странно для них выглядело. По мнению коллег, одно дело фамилию после развода сменить, а тут – имя. Мне кажется, что каждый раз, когда они смотрели на меня – недоумевали: как же сегодня ее зовут? Со временем все привыкли, кроме родных, – вспоминает тюменка. – Родственники только недавно стали называть меня Евой, и то, потому что я попросила: «Товарищи, этому решению больше десяти лет, привыкнуть можно было уже давно! Либо называйте так, как я прошу, либо выберите что-то нейтральное». У брата в телефоне в списке контактов я записана как сестрица.

Сложнее всего оказалось принять выбор Евы ее маме. Некоторые интересуются, не обиделась ли мама на такое решение.

– Стараюсь донести до всех, что обида как способ заставить меня сделать то, чего я не хочу, не работает. Надеюсь, мама не обиделась, но я осознаю, что ей непросто это понять и принять, так как она человек другой «закалки», – рассказывает тюменка. – Мама говорит, что любит меня с любым именем и называет Леночка. Я отвечаю: «Я тоже тебя, мамочка, люблю, хоть я уже и не Леночка».

Ева адекватно реагирует, если по старой памяти ее называют прежним именем. Не все обязаны знать о произошедших «нововведениях».

– Я не дергаю каждого за рукав с призывом называть меня Евой. Нет, так нет. Если это человек, с которым мы общаемся более-менее регулярно, то, конечно, скажу: «Запомни, как меня зовут». В целом лояльно отношусь, если называют Леной, – рассуждает женщина.

Ева уверена: смена имени вместе с другими причинами повлияли на её судьбу. Она нашла себе дело по душе, живет в Тюмени, где чувствует себя абсолютно на своем месте.

Всем, кто в данный момент задумывается о смене имени, Ева советует хорошенько все взвесить.

– Когда ты неудовлетворен жизнью и поменяешь имя, недовольство может никуда не исчезнуть, – уверена она. – Однако новое имя придаст дополнительный импульс к позитивным изменениям. Желательно попробовать пожить под этим именем сначала без смены документов. Попросить, например, знакомых, чтобы называли определенным образом или поменять имя на личной странице в социальных сетях. Ну и нужно быть готовым: отвечать на многочисленные вопросы, что случилось, где условная Маша и почему на ее месте «другой человек».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ