Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты
Накануне, 1 июня, сотрудники местного тюменского управления Федеральной службы судебных приставов провели горячую линию. В этот день к ним дозвонились 58 человек.
По рассказам приставов, самым нестандартным стало обращение тюменки, которая сообщила, что ее муж изменил имя и фамилию ради того, чтобы не платить своей дочери алименты.
– Многие вопросы решались в течение часа. Так, женщина, разыскивающая бывшего супруга, дала новую информацию, которая помогла найти должника по алиментам: мужчина оказался в Абатске. В течение получаса установлено место жительства должника, отобраны объяснения, исполнительное производство готово к передаче в РОСП Абатска, – сообщили в ведомстве.
Также горожан интересовали вопросы, как подать исполнительный лист по взысканию алиментных платежей, какие проценты взыскиваются с дохода должника в счет алиментов. Кроме того, были подняты темы об обоюдном решении финансовых вопросов в пользу детей после развода.
ИСТОЧНИК KP.RU