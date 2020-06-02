2020-06-02T09:20:12+03:00
Общество

Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты

Однако смышлёного горожанина все же удалось разыскать
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты. Фото - pixabay.com.Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Накануне, 1 июня, сотрудники местного тюменского управления Федеральной службы судебных приставов провели горячую линию. В этот день к ним дозвонились 58 человек.

По рассказам приставов, самым нестандартным стало обращение тюменки, которая сообщила, что ее муж изменил имя и фамилию ради того, чтобы не платить своей дочери алименты.

– Многие вопросы решались в течение часа. Так, женщина, разыскивающая бывшего супруга, дала новую информацию, которая помогла найти должника по алиментам: мужчина оказался в Абатске. В течение получаса установлено место жительства должника, отобраны объяснения, исполнительное производство готово к передаче в РОСП Абатска, – сообщили в ведомстве.

Также горожан интересовали вопросы, как подать исполнительный лист по взысканию алиментных платежей, какие проценты взыскиваются с дохода должника в счет алиментов. Кроме того, были подняты темы об обоюдном решении финансовых вопросов в пользу детей после развода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени врачи спасли жизни роженицы и ребенка
Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты
В Тюменской области стартует проект «Прямые выплаты»
В Тюмени налоговики заразились коронавирусом
В Ялуторовске директора автосервиса отправили в колонию за пьяную езду
Тюменка лишилась 150 тысяч рублей после звонка от неизвестного
В Тюмени почти на полтора месяца перекроют участок улицы Менделеева
Ялуторовчанин обокрал спящую бабушку, разрезав карман ее халата
Погода на 2 июня в Тюмени: мелкий дождь с самого утра
В Тюмени благоустроят сквер Восточный
Сбербанк рассказал предпринимателям о бизнесе в режиме онлайн
АО «Транснефть – Сибирь» завершило подготовку производственных объектов к пожароопасному периоду
Тюменские семьи начали получать единовременные выплаты на детей
Когда в Тюмени откроется налоговая?
В Тюмени годовалый малыш перевернул на себя тарелку горячего супа