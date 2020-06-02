2 Июнь 2020 2020-06-02T09:20:12+03:00

Тюменец сменил имя и фамилию, чтобы не платить дочке алименты. Фото - pixabay.com.

Однако смышлёного горожанина все же удалось разыскать

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Накануне, 1 июня, сотрудники местного тюменского управления Федеральной службы судебных приставов провели горячую линию. В этот день к ним дозвонились 58 человек.

По рассказам приставов, самым нестандартным стало обращение тюменки, которая сообщила, что ее муж изменил имя и фамилию ради того, чтобы не платить своей дочери алименты.

– Многие вопросы решались в течение часа. Так, женщина, разыскивающая бывшего супруга, дала новую информацию, которая помогла найти должника по алиментам: мужчина оказался в Абатске. В течение получаса установлено место жительства должника, отобраны объяснения, исполнительное производство готово к передаче в РОСП Абатска, – сообщили в ведомстве.

Также горожан интересовали вопросы, как подать исполнительный лист по взысканию алиментных платежей, какие проценты взыскиваются с дохода должника в счет алиментов. Кроме того, были подняты темы об обоюдном решении финансовых вопросов в пользу детей после развода.

ИСТОЧНИК KP.RU