В Тобольске тушат загоревшийся газ на нефтехимическом предприятии

В Тобольске тушат огонь после хлопка газа на нефтехимическом предприятии. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тобольске в товарно-сырьевом цехе на предприятии «Тобольск-Нефтехим», которое находится на территории Восточно-промышленного района, загорелся газ. В настоящее время огонь тушат 35 человек и 12 единиц техники.

На месте работают 35 человек и 12 единиц техники. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

– Горит газ газа в емкости в цехе по всей площади. Размер цеха составляет 15 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

По словам представителя ведомства, угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения будут контролировать зону горения, пока газ в емкости полностью не выгорит.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жители улицы Авторемонтной в областной столице услышали громкий хлопок. По словам очевидцев, это произошло примерно в 5 часов вечера. На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, что на месте работали пожарные и бригада скорой помощи. В МЧС «Комсомольской Правде» — Тюмень» информацию подтвердили и уточнили, что инцидент произошел по адресу Авторемонтная, 45, квартира 1.