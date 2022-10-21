В Тюмени пьяный мужчина насмерть забил свою четырехмесячную дочку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по факту убийства маленького ребенка. Злодейство совершил сам отец 4-месячной малышки.

Трагедия произошла в ночь на 21 октября 2022 года. В это время 41-летний житель областной столицы, будучи пьяным, находился у себя дома по улице Оренбургской. В какой-то момент он на бытовой почве поссорился со своей сожительницей и избил ее.

Фото - пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

– Досталось и ребенку, которому он нанес повреждения. Обе были госпитализированы в больницу. От полученных телесных повреждений, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась. Женщина до сих пор находится в медицинском учреждении, где ей оказывают помощь, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела «убийство малолетнего лица» и «покушение на убийство двух и более лиц»

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областную больницу села Вагай Вагайского района доставили мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. Младшего госпитализировали с признаками переохлаждения, обезвоживания и телесными повреждениями.

По предварительным данным, с 31 декабря 2020 года мать малыша и ее сожитель отмечали новогодние праздники и распивали спиртное. 2 января 2021 года мальчик выходил раздетым на улицу в мороз. Из-за этого мать избила ребенка, он два дня пролежал дома.