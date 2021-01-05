Накануне, 4 января, в областную больницу села Вагай Вагайского района доставили мальчиков 2016 и 2017 годов рождения. Младшего госпитализировали с признаками переохлаждения, обезвоживания и телесными повреждениями. Следователи проводят доследственную проверку.– По предварительным данным, с 31 декабря 2020 года мать малыша и ее сожитель отмечали новогодние праздники и распивали спиртное. 2 января 2021 года мальчик выходил раздетым на улицу в мороз. Из-за этого мать избила ребенка, он два дня пролежал дома. В настоящий момент состояние ребенка тяжелое, медики оказывают ему необходимую помощь, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.В ведомстве отметили, что сейчас специалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. В ходе проверки они изучат условия жизни и воспитания детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.