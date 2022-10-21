«Ни хлеба, ничего нет!». В Тюмени 80-летняя пенсионерка хочет сбежать от сына-алкоголика в дом престарелых

В Тюмени пенсионерка живет в нечеловеческих условиях из-за сына-алкоголика. Фото: Скриншот с видео

В Тюмени местный житель показал общественности, как живет в одном из домов на улице Судостроителей 80-летнняя старушка. Дома, как говорится, шаром покати, а ее сам уже престарелый сын-алкоголик (ему около 60 лет) пропивает пенсию матери. Несчастной бабушке впору питаться тараканами, ведь их в квартире намного больше, чем хлебных крошек. Из таких нечеловеческих условий она хочет сбежать в дом престарелых.

– Он на меня матерится, не пускает домой, никак не помогает, а еще забирает деньги. Я хотела идти в дом престарелых, но не знаю, где он находится. Все документы есть. У меня вторая группа инвалидности. Кушать нечего, ни хлеба, ничего нет, – рассказывает пожилая женщина.

В видеоролике, который выложили в социальные сети, видно, как прямо по столу бегают тараканы. Везде грязь, такое чувство, что здесь не убирались со времени заезда в жилое помещение. Повсюду раскиданы одежда и кухонная утварь.

Фото - "ЧП Тюмень ЧС" в ВК.

В пресс-службе департамента социального развития Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили, что соцработники выехали по адресу, указанному в соцсетях, оценили обстановку и вызвали участкового и скорую.

– Пока бабушка в больнице, решается вопрос о ее дальнейшем устройстве. В зависимости от ситуации, состояния здоровья и желания самой женщины, варианты могут быть разные: социальный работник на дому, стационар на дому, размещение в отделении временного проживания или доме-интернате, – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что сообщить о пожилом человеке, который нуждается в помощи, можно в органы социальной защиты населения по месту жительства. В областной столице также можно позвонить в Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (тел. 51-76-27) или позвонить на единый телефон системы долговременного ухода в регионе 8-800-550-27-27.

Горожане переживают, что после того, как старушку (если она сама того захочет) определят в дом престарелых, квартира достанется ее сыну, которого ну никак нельзя назвать ответственным собственником. Они заявляют, что это, наоборот, сына нужно от нее увезти – в реабилитационный центр, где ему помогут избавиться от страшной алкогольной зависимости.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за убийство матери осудили 48-летнего жителя села Луговое. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 9 с половиной лет. К тому же он будет лечиться из-за имеющегося у него психического заболевания.

В мае 2022 года подсудимый у себя дома поссорился с мамой. Он требовал у нее деньги на алкоголь. После отказа всадил нож в грудь 79-летней женщине.