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Здоровье30 января 2023 7:13

В Тюмени врачи вынули из горла пациента застрявшую проволоку, попавшую туда вместе со свиным холодцом

Пациент обратился к врачам с сильной болью
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
Отоларинголог, спасшая пациента

Отоларинголог, спасшая пациента

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Удивительную находку обнаружили врачи областной больницы № 3 города Тюмени в горле мужчины. Пациент обратился к врачам с сильной болью, но хирург визуально ничего не обнаружил и отправил мужчину на рентген. Оказалось, что поперек гортани у мужчины встал... трехсантиметровый кусок проволоки. Ситуация осложнялась тем, что проволоку визуально нельзя было найти, ведь она находилась под языком – в месте, куда сложно подлезть.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области, после осмотра хирург передал больного в руки отоларинголога Оксаны Чаппаровой.

– Врач нашел способ, который позволил добраться до проволоки хирургическим инструментом, не прибегая при этом к операции. С помощью зеркала на телескопической рукоятке и длинного зажима врач захватил проволоку и вынул её, не повредив ткани гортани, – рассказали в департаменте.

Проволока попала в гортань мужчины вместе с холодцом собственного изготовления. Вполне вероятно, что когда-то свинья напоролась на проволоку, и так и жила с ней в ноге до самой кончины.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», 26-летняя жительница Ишима проглотила вилку. Девушка объелась жирной еды, после чего попыталась вызвать рвоту при помощи вилки. Столовый прибор выскользнул из рук, и девушка его проглотила.

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