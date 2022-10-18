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Общество18 октября 2022 8:02

«Окна не открыть, кашель, болит голова». В Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам

Жители Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Жители Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам.

Жители Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам. Горожане оставляют множество сообщений в социальных сетях с просьбой к властям разобраться с этой бедой.

«В Восточном просто дышать невозможно, ужасный запах горелой химии. Окна не открыть, с улицы заходишь – кашель, болит голова. Что за издевательство?! Сколько можно травить народ?», – вопрошает местная жительница.

Под постом ей вторят: «В Ново-Патрушево невозможно окно открыть. Да, действительно, в одно и то же время каждый день – около 10-11 вечера начинается вонь, практически каждый день»; «В Зареке очень сильно пахло гарью в выходные. После этого в горле какое-то неприятное чувство, кашель из-за этого, про головные боли вообще молчу»; «У нас что, леса горят опять? Чем воняет в МЖК? Воду покупаю, воздух тоже теперь придется. И запах гари еще странный, химия какая-то. В горле першит. Бедные астматики».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ровно неделю назад жители областной столицы тоже чувствовали похожий неприятный запах. И до этого. Тогда им сообщили, что дымка над городом вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждали данные космического мониторинга, а также авиационного мониторинга пожарной опасности.

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