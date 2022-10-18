«Окна не открыть, кашель, болит голова». В Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам

Жители Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени жалуются на ужасную вонь по ночам. Горожане оставляют множество сообщений в социальных сетях с просьбой к властям разобраться с этой бедой.

«В Восточном просто дышать невозможно, ужасный запах горелой химии. Окна не открыть, с улицы заходишь – кашель, болит голова. Что за издевательство?! Сколько можно травить народ?», – вопрошает местная жительница.

Под постом ей вторят: «В Ново-Патрушево невозможно окно открыть. Да, действительно, в одно и то же время каждый день – около 10-11 вечера начинается вонь, практически каждый день»; «В Зареке очень сильно пахло гарью в выходные. После этого в горле какое-то неприятное чувство, кашель из-за этого, про головные боли вообще молчу»; «У нас что, леса горят опять? Чем воняет в МЖК? Воду покупаю, воздух тоже теперь придется. И запах гари еще странный, химия какая-то. В горле першит. Бедные астматики».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ровно неделю назад жители областной столицы тоже чувствовали похожий неприятный запах. И до этого. Тогда им сообщили, что дымка над городом вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждали данные космического мониторинга, а также авиационного мониторинга пожарной опасности.