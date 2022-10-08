Тюмень накрыл едкий запах гари. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюмень накрыл едкий запах гари. На неприятный запах жалуются жители множества районов областной столицы.

– Запах гари и дымка над городом вызваны природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждается данными космического мониторинга, а также авиационного мониторинга пожарной опасности, – сообщили в Информационном портале Правительства региона.

Уточнено: с учетом юго-западного направления, ветер приносит запах гари на территорию Тюмени из Тугулымского района Свердловской области.

В ведомстве заверили, что в Тюменской области лесопожарная обстановка находится под контролем. Так, на утро сегодняшнего дня действовало 5 локализованных лесных пожаров, сейчас их ликвидируют.

Местным жителям советуют не поджигать траву, не разводить костры и не оставлять мусор при посещении лесов. Следует соблюдать меры предосторожности на дачных участках и на любых территориях у леса.