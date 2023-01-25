Арабский кофе и бита на зачет: в Татьянин день вспоминаем забавные моменты из жизни студентов

Фото: из архива Татьяны Махневой

25 января, в Татьянин день, День студента, Татьяна Махнева отмечает двойной праздник. За два с половиной года обучения в Тюменском государственном университете (институт социально-гуманитарных культур, направление отечественной филологии) девушка добилась больших успехов в самых разных направлениях.

Таня в образе спецогента Читка «Летсплей»

Тюмень лучше Москвы

Татьяна – родом из Свердловской области (город Серов).

– Был выбор, куда поступать после школы. Екатеринбург я не люблю, в Москву побоялась, хотя прошла по конкурсу и поступила на «бюджет». Решила ехать учиться в Тюмень, хотя никогда не была в этом городе. Выбор пал на ТюмГУ, который мне понравился тем, что здесь большое внимание уделяется развитию студенческих инициатив. Есть возможность пройти обучение или стажировку за рубежом, – рассказывает студентка. – Ни разу не пожалела, что учусь здесь. Университет предоставил общежитие. Город красивый, комфортный. Встретила здесь много добрых и интересных людей. Самое красивое место Тюмени, на мой взгляд, – березовая роща на улице Николая Федорова.

Махнева – руководитель студенческого педагогического отряда «Рассвет», по итогам конкурса 2022 года вошла в топ-35 руководителей педагогических отрядов России.

– Цель конкурса – развитие содружества детских центров отдыха, обмен опытом, – пояснила Татьяна.

Отряд «Рассвет. Фото: из архива Татьяны Махневой

Каждое лето девушка работает вожатой, больше всего ей нравится взаимодействовать с подростками.

– Это неправда, что подростков интересуют только гаджеты. Их не так просто, но все-таки можно увлечь совместной деятельностью: это различные тренинги, командные мероприятия, например, игра-знакомство «Миксер». Подросткам очень важно быть понятыми и услышанными, – подчеркнула вожатая.

«Лихие 90-е»

Первый год обучения Махневой запомнился дистантом. Это было онлайн-обучение по причине пандемии коронавируса. Когда ограничения сняли, студенты стали готовиться ко «Дню первокурсника». Группе Махневой досталось время 90-х годов, на эту тему и нужно было приготовить сценку. В один из дней была запланирована съемка видеоролика из…багажника автомобиля.

– Я из багажника впереди идущей машины должна была снимать движущуюся за нами «девятку». А с утра был зачет по русской литературе. Чтобы не терять времени на переодевание, пришла в институт сразу подготовленной к съемке видеоролика: в модных в то время, в 90-е годы, шлепках, розовых очках, с бутылками стеклянными лимонада в сумке и с битой. Когда декламировала басню «Стрекоза и муравей», преподаватель, глядя на мой «маскарад», еле сдерживался от смеха, – вспоминает Татьяна Махнева.

Студенты ТюмГУ живут очень дружно, даже несмотря на языковой барьер.

– У нас в общежитии много студентов из Египта, Кореи. Устраиваем вечера национальной кухни. Парни из Египта варят необычайно вкусный арабский кофе в глиняных турках. Они же учат нас арабскому письму: справа налево. Корейцы готовят блюда из грибов, привезенных с родины. Мы с девчонками угощаем борщом и пельменями, – рассказывает девушка.

Татьяна родом из Свердловской области Фото: Евгения Суворова

Помочь тому, кто в этом нуждается

В студенческом педагогическом отряде «Рассвет» – 25 человек. Татьяна вместе с товарищами много времени уделяет волонтерской и благотворительной деятельности. Так, ребята помогают тюменскому приюту для животных «Лучший друг», покупают четвероногим друзьям крупы, игрушки, лекарства. Во время пандемии участвовали в акции «соседское волонтерство»: приносили на дом ветеранам и пенсионерам продукты и другие необходимые вещи.

– Ежегодно участвуем благотворительном проекте «Елка добра», исполняя желания детей с ограниченными возможностями, – говорит Татьяна. – В ближайшем будущем хотим сотрудничать с одним из детских домов: будем проводить для их воспитанников мастер-классы по рукоделию, театральные постановки.

Махнева увлекается вокалом, до недавнего времени посещала музыкальную студию «Нота Бэне», состоит в молодежном театре «Май».

– Чаще всего играю героинь-бунтарок. Видимо, это свойственно моей натуре, – подчеркнула она.

Татьяна мечтает организовать развивающий центр для детей, где малыши и подростки будут заниматься образовательной, культурной деятельностью, спортом. Пусть это желание сбудется!

Татьяна на областной студенческой весне

Справка «КП»:

Награды и благодарности Татьяны Махневой:

Благодарность за личный вклад в развитие объединенного совета обучающихся ТюмГУ-2021;

Победитель «Лидер UTMN-2022»;

Топ-35 руководителей педагогических отрядов России-2022;

Благодарность за вклад в развитие студенческих отрядов Тюменской области- 2021;

Почетная грамота за неоценимый вклад в развитие студенческих отрядов Тюменской области-2022;

Лауреат областной студенческой весны в номинации «Музыка (вокал)» 2021-2022;

Участник всероссийских образовательных программ в сфере педагогики и вожатского мастерства;

Благодарственное письмо за содействие в реализации проектов молодежных команд Тюменской области-2022.