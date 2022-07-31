В Тюмени питомцы приюта для животных «Лучший друг» нуждаются в игрушках, лакомстве и медикаментах. Фото: Лучший друг

Гречка, перловка, пшенка, геркулесовые хлопья, печенье, косточки, игрушки, заводские корма, лакомства, медикаменты ветошь и впитывающие пеленки нужны животным-постояльцам приюта «Лучший друг». А вот мясо, по словам замруководителя ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимира Соколова, безвозмездно поставляет в приют социальный партнер приюта, один из заводов-изготовителей региона.

Вещи для собак приносят тюменцы всех возрастов: пожилые больше отдают крупы, а студенты и школьники – лакомства и игрушки. Не так давно ученик начальной школы вместе с мамой и папой передал запас консервированного полнорационного корма для взрослых собак всех пород. Уже завтра, 1 августа в 11 часов, приют приглашает всех желающих приехать по адресу: ул. Голышева 1/1, чтобы вручить подарки, помочь работникам по хозяйству и поиграть с собаками, сообщает "Тюменская область сегодня".

Если вы сами не сможете прийти, то продукты для животных можно передать по адресу: ул. Володарского 47, штаб «Молодой Гвардии». Подробности в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.