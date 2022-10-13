В Тюмени очевидцы отбили сову от напавших на нее ворон. Фото - Госохотдепартамент Тюменской области.

В Тюмени агрессивные вороны напали на сову, которая сидела на козырьке дома. Отбить их удалось силами вызванных на место сотрудников местного Госохотдепартамента.

Животный во всех смыслах инцидент произошел накануне, 12 октября. В ведомство позвонили сотрудники управляющей компании, которые занимаются обслуживанием дом № 94В на улице Ямской. Они рассказали, что на козырьке подъезда находится сова. Ее атакуют вороны, а она сама никак не может защититься.

– Сотрудники отловили птицу, и узнали в ней длиннохвостую неясыть. Ее осмотрели, и – о чудо! – никаких повреждений у нее не обнаружили. Охотинспекторы выпустили неясыть в естественную среду обитания на особо охраняемой природной территории, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе Госохотдепартамента по Тюменской области.

Интересно, что уже сегодня, в четверг, утром, произошел подобный инцидент. На этот раз пернатого хищника обнаружили на рябине у дома № 35/3 по улице Свердлова. Находившиеся поблизости сотрудники местного Госохотдепартамента защитили ее от нападения ворон. После осмотра ее выпустили в естественную среду обитания на территории экопарка «Затюменский».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени произошло ЧП, которое могло бы стать сюжетом для басни Крылова. Здесь стая ворон загнала «в угол» несчастную сову и пыталась задолбить ее клювами. К счастью, на место вовремя приехали вызванные очевидцами спасатели, и лесная гостья оказалась в их добрых руках.