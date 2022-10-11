Жители Тюмени снова унюхали запах гари. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени снова унюхали запах гари. Вонь появляется преимущественно ночью.

«Живу в восточном районе нашего города. Последнее время по ночам появился запах химической гари, как будто снова сжигают куриц на птицефабрике. А под утро запах пропадает. Кто знает, откуда дует этой вонью? Спать невозможно», – сообщает местный житель в социальных сетях.

«Ну как бы есть в этом доля правды. Ранее, когда были действительно пожары, и днем гарью дико пахло, а сейчас именно ночью запах гари появляться стал. Днем норм»; «Какие-то странные лесные пожары, горят только по ночам дня 4 уже. Утром, видимо, резко прекращаются», – соглашаются с ним подписчики паблика, где был опубликован пост.

«Пахнет конкретно асфальтом и только по ночам. Если торфяники горят, то почему они горят по расписанию – только ночью, а днем отдыхают?», – вопрошают одни. Другие же пытаются шутить на эту тему: «Это я шашлык ночью во дворе жарю, чтоб штраф не выписали. Ночью все спят, никто не поймает». Как бы то ни было, пока ответного сообщения от властей не поступало.

Ранее тюменцы уже чувствовали запах гари. Тогда им сообщили, что дымка над городом вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Это подтверждали данные космического мониторинга, а также авиационного мониторинга пожарной опасности.