Из Финляндии, с «мусорки» и заброшенных домов: россиянка собирает советские куклы

Светлана Медведева и ее куклы Фото: Евгения Суворова

Тюменка Светлана Медведева начала коллекционировать игрушки советской эпохи пару лет назад. В ее «детской» – более 200 кукол, а также героев мультфильмов – крокодил Гена, Айболит, Буратино, Карлсон, матрешки и многое другое.

– Началось все со старых потрепанных кукол, которых я увидела в комиссионном магазине и приобрела практически за бесценок, за 100 или 50 рублей. Не знаю почему, но дальше процесс собирания кукол захватил меня целиком. Думаю, потому что они возвращают меня в беззаботную счастливую пору детства, вызывая приятные добрые эмоции и даря ощущение ничем не омрачаемой радости.

Неваляшка что-то замышляет Фото: Евгения Суворова

Такие же ощущения и у посетителей музея «Страничка истории», где «живет» основная часть коллекции тюменки. Степенные серьезные взрослые люди вмиг превращаются в ребятишек с горящими глазами, которых родители привели выбирать долгожданный подарок в магазин игрушек.

Ходят, хлопают в ладоши

В Советском союзе было несколько заводов по производству кукол: «Ленигрушка» (Ленинград), «Пионер» (Новосибирск), «Сибигрушка» (Красноярск), «Вятка» (Киров) и так далее. Кукол выпускали и на Украине: это города Днепропетровск, Донецк, Ворошиловоград (ныне Луганск). Годы выпуска – от 50-х до 90-х. К примеру, в лихие 90-е была в моде аэробика, и у куклы тех времен – повязка на лбу, впитывающая пот при спортивных занятиях.

А этот стильный пупс даст фору любым модникам Фото: Евгения Суворова

– Это самая красивая кукла Советского Союза – Наташа, модница в шикарном платье, бусах и шляпке. Это Славянка, мечта любого коллекционера, начальная цена ее – от 15 тысяч рублей, – рассказывает Светлана Медведева. – Мечтаю собрать полную коллекцию кукол, посвященную 15 союзным республикам СССР. Всего их 30, от каждой союзной республики – мальчик и девочка в национальной одежде. У меня пока только восемь представителей производства Московской сувенирной фабрики.

Посмотрите на эту шляпку! Очень стильно! Фото: Евгения Суворова

Всех советских кукол отличают натуральность и большой размер. В отличие от пресловутых Барби, советские куклы – это мини-ребенок с пухлыми ручками, ножками, круглыми щечками, большими распахнутыми глазами, обрамленными пушистыми ресницами и синтетическими волосами. Они могут быть наклеены, как парик, или прошиты через голову куклы.

– Это гораздо удобнее, ведь такие кукольные волосы девочка, играя, может мыть, расчесывать и заплетать, – подчеркнула владелица коллекции.

А это куклы-африканцы. Фото: Евгения Суворова

Некоторые куклы ходят, если взять их за руку, играют в «ладушки», моргают. А «Болельщик» с огромными выпуклыми глазами, которые перекатываются из стороны в сторону, «следит» за исходом футбольного или хоккейного матча. И у почти всех кукол – легкая улыбка на лице. Плаксы и злючки встречаются редко.

Невероятный лупоглазик Фото: Евгения Суворова

Есть в коллекции Медведевой и иностранки, немецкие куклы. Их основное отличие от советских кукол – мягкие виниловые лица. Еще одна знаковая деталь – крепления на одежде: платья и жилетки держатся на металлических кнопках или липучках, а не на пуговицах. И, если на бирках советских кукол были написаны их имена и «мама» - фабрика, то у немок куклы номерные, без имен, только названия заводов-производителей – Sony, Biggi.

Таким косам может позавидовать любая девушка. Фото: Евгения Суворова

А вот маленькая куколка в национальном костюме Лапландии, выполненная из экологически чистой пластмассы. Ее прислали Светлане из Финляндии. Там когда-то давно был единственный в стране завод по производству кукол. Тюменка благодаря социальным сетям поддерживает общение, обменивается информацией и куклами с коллекционерами из других стран и даже континентов.

Шевелюре может позавидовать любой. Фото: Евгения Суворова

Пятновыводителем – и на балкон

Большинство кукол изначально находятся в плачевном состоянии: грязные, в рваной одежде, с выпавшими глазами, облысевшие.

– В первую очередь кукол мою, сушу. Для волос использую шампунь, затем – кондиционер для белья. После этого можно распутать «колтуны» на кукольной голове. Если лица, точнее, молды кукол исписаны чернилами, то обрабатываю пятна пятновыводителем, затем сверху укрываю целлофановой пленкой – и на балкон, под солнце на все лето. Бывает, приходится еще на три месяца дольше оставлять, – говорит коллекционер. – Муж хорошо мне помогает, он телемастер, ремонтирует старинные радиолы и другую технику, поэтому у него есть разные паяльные элементы, ими и восстанавливает руки-ноги кукол.

Крутой стильный пацан Фото: Евгения Суворова

Подавляющее большинство кукол «приходят» голыми. Наряд для них Светлана подбирает, пользуясь информацией специальных каталогов от фабрик советских кукол. Эти каталоги есть в Интернете. У каждой куклы там – свое имя, год выпуска и одежда, в которую ее «упаковали» на заводе. И Медведева старается приблизить своих подопечных к оригиналу.

Шьет для кукол брюки и юбки портниха, у нее Светлана заказывает одежду и себе. Материал для этого подбирается соответствующий: у мамы в деревне шкаф полон винтажными вещами. Они и идут на «производство» плащей, накидок. Мама Светланы, к тому же, вяжет для кукол гольфы, береты, шарфы и даже шорты с футболками.

А вот малыш в коляске Фото: Евгения Суворова

Колготки с «шовчиками» на Настеньке – тоже из советской эпохи, а пинетки – из магазина «Секонд хэнд».

Наряд прекрасен! Фото: Евгения Суворова

20 лет на окне

Коллекция Медведевой пополняется разными способами. Большинство кукол –это те игрушки, которые выбросили. Так, афроамериканка «приехала» с Тюменского мусоросортировочного завода. Несколько кукол были найдены в заброшенных разрушенных частных домах района «Маяк».

Куклы - представители народов мира Фото: Евгения Суворова

– Однажды позвонил парень и спросил, нужна ли мне кукла, которую он нашел на месте снесенных гаражей на Одесской, – вспоминает Светлана.

Часть игрушек – это обмен с другими коллекционерами. Кукла меняется на другую куклу или, к примеру, на старинный фарфоровый чайник.

Щечки этого малыша так и хочется помять Фото: Евгения Суворова

Конечно же, немало средств тратится на покупку: куклы продаются в антикварных магазинах, на сайтах с объявлениями и так далее.

– Хорошо, что кукол выставляют и продают, а не выбрасывают. Это говорит о том, что люди стали осознавать ценность вещей советской эпохи, – считает коллекционер.

Большинство игрушек, собранных Светланой, выброшены на помойку Фото: Евгения Суворова

Многих кукол тюменке отдают в дар, потому что хотят, чтобы семейные памятные вещи не только украсили личную коллекцию Медведевой, но и экспонировались на различных выставках. К примеру, довольно неплохо до наших дней сохранилась кукла в родной одежде, которая долгое время, лет 20, сидела на окне у бабушки дарительницы. Чепец и складки на игрушечном платье давно выцвели от солнца, но кукла по-прежнему прекрасна в первозданном виде.

Сразу видно по косынке: дама трудится, не покладая рук Фото: Евгения Суворова

– Есть кукла, которую мне мальчик подарил на День рождения в восьмом классе. А вот этому пацану в кепке – 53 года, свекровь покупала его еще перед рождением мужа. Кстати, парень – тюменского производства, в годы войны в областную столицу были эвакуированы заводы, занимающиеся производством боеприпасов. А пороховые остатки как раз и использовались для изготовления игрушек, в том числе неваляшек, – заметила Светлана Медведева.

Большинство игрушек, собранных Светланой, выброшены на помойку Фото: Евгения Суворова

Кроме игрушек, женщина коллекционирует советские открытки-«агитки», прославляющие труд, отличную учебу, сбор металлолома… Этого очень не хватает современным школьникам.

Добавим, супруги Медведевы строят за городом самую настоящую избу-пятистенок из бревен, с русской печью. В доме второй этаж планируется под размещение кукол.

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