В Тюмени на неделе с 3 по 9 октября 2022 года ожидается резкое потепление до +18 градусов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 3 по 9 октября 2022 года будет стоять в основном теплая погода. По крайней мере, так прогнозируют местные синоптики.

Сегодня в областной столице 11 градусов выше нуля, переменная облачность. Уже завтра погода смилостивится над тюменцами и температура наружного воздуха резко взлетит до +18. Причем днем будет вовсю светить солнце. Но в ночь с понедельника на вторник всё же стоит ждать небольшого дождика.

В среду – плюс 15, ночью – около 8. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 5 – 8 метров в секунду. На следующий день он сменит направление на южное и задует сильнее – порывы достигнут 11 метров в секунду. При этом на улице незначительно похолодает.

Тенденция к похолоданию сохранится в ближайшие несколько дней. В пятницу – 13 градусов выше нулевой отметки, пасмурно. В первый выходной день недели с неба прольется небольшой дождь и еще похолодает – столбики термометров покажут всего 9 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, солнце может ненадолго показаться на небе, чтобы порадовать местных жителей своими яркими и такими теплыми лучами. Ожидается около 12 градусов тепла.

Что касается следующей недели, то в областном центре стоит ждать очередную волну потепления. Правда, всё так же ненадолго. Уже в среду температура наружного воздуха начнет опускаться.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью. Рекомендации дала дачница со стажем.

У многих растений в середине осени начинается довольно активный рост поглощающих корней, которые кормят и поят растения. Поэтому так важно, чтобы именно в этот период почва была влажной, а если она будет сухой, эти активные корни не растут. В результате растение ослабевает, у него нет возможности нормально подготовиться к зиме, и оно может даже погибнуть от мороза или выйти весной совсем слабеньким, отмечает дачница со стажем Нина Щербакова.