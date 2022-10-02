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Дом. Семья2 октября 2022 15:41

Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью на участках

Советы дает дачница со стажем
Виктория Терина
Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью на участках

Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью на участках

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью. Рекомендации дала дачница со стажем.

У многих растений в середине осени начинается довольно активный рост поглощающих корней, которые кормят и поят растения. Поэтому так важно, чтобы именно в этот период почва была влажной, а если она будет сухой, эти активные корни не растут. В результате растение ослабевает, у него нет возможности нормально подготовиться к зиме, и оно может даже погибнуть от мороза или выйти весной совсем слабеньким, отмечает дачница со стажем Нина Щербакова.

Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5-2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни - на 1 м, а куст смородины или крыжовника - на 70-80 см.

Также следует заняться побелкой деревьев, что позволяет защитить деревья от: - от зимних и весенних ожогов, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви уязвимыми для солнечных лучей; - от перепада температур; -от насекомых-вредителей, поселяющихся в коре деревьев, в том числе от грызунов.

Кроме того, советуют убирать опавшую с деревьев и кустарников листву. Это нужно делать обязательно, так как под листвой могут зимовать личинки вредных насекомых и споры грибных заболеваний. Если деревья и кустарники были поражены вредителями и болезнями, то листву следует уничтожить.