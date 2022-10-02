Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью на участках Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам посоветовали, чем заняться осенью. Рекомендации дала дачница со стажем.

У многих растений в середине осени начинается довольно активный рост поглощающих корней, которые кормят и поят растения. Поэтому так важно, чтобы именно в этот период почва была влажной, а если она будет сухой, эти активные корни не растут. В результате растение ослабевает, у него нет возможности нормально подготовиться к зиме, и оно может даже погибнуть от мороза или выйти весной совсем слабеньким, отмечает дачница со стажем Нина Щербакова.

Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5-2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни - на 1 м, а куст смородины или крыжовника - на 70-80 см.

Также следует заняться побелкой деревьев, что позволяет защитить деревья от: - от зимних и весенних ожогов, когда отсутствие листвы делает ствол и ветви уязвимыми для солнечных лучей; - от перепада температур; -от насекомых-вредителей, поселяющихся в коре деревьев, в том числе от грызунов.

Кроме того, советуют убирать опавшую с деревьев и кустарников листву. Это нужно делать обязательно, так как под листвой могут зимовать личинки вредных насекомых и споры грибных заболеваний. Если деревья и кустарники были поражены вредителями и болезнями, то листву следует уничтожить.