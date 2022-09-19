В Тюмени 12 детей оказались в больнице с травмами глаз из-за промоакции в магазине

К счастью, сейчас здоровью детей ничего не угрожает Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Двенадцать детей получили травмы глаз из-за промоакции в одном из тюменских магазинов. Во время рекламной кампании промоутеры раздавали ребятишкам карточки со скретч-слоем (серый защитный стираемый слой). Дети стирали этот слой на улице, но из-за ветра частички «защитки» разного размера попадали на роговицу глаз. Каждого из ребят осмотрели офтальмологи, которые вынули мелкий мусор из глаз при помощи микроскопа.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе областной клинической больницы № 2, где детям и оказывали помощь, ребят отправляли в приемное отделение в течение полутора недель. У всех были одинаковые симптомы: слезы и желание без устали тереть глаза. Увидев, что дети не могут нормально видеть, родители обращались к офтальмологам.

По словам врача-офтальмолога офтальмологического отделения детского стационара Анастасии Аксеновой, сейчас здоровью юных пациентов ничего не угрожает.

БДИ!

Если в глаза ребёнку (да и взрослому тоже) попало инородное тело, врачи-офтальмологи рекомендуют:

- не тереть глаза, ибо есть риск ещё больше их травмировать;

- не трогать глаза грязными руками;

- не пытаться самостоятельно вытаскивать соринку из глаза, ведь это может привести к образованию ранки;

- незамедлительно обратиться к офтальмологу. Чужеродное тело может проникнуть в глазную ткань и вызвать серьезные травмы и заболевания глаз.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что житель Тюмени потерял глаз на работе: в голову мужчины влетел крюк от стропы.