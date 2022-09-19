В детском саду Тобольска погиб ребенок. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В детском саду Тобольска погиб ребенок. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

По сведениям следователей, трагедия произошла во время прогулки. Тело двухлетней девочки нашли в игровом домике без признаков жизни. На нем никаких следов телесных повреждений не выявлено.

– С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств произошедшей трагедии следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

Сотрудники ведомства заверили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

В настоящее время следователь осматривает место происшествия, допрашивает сотрудников детского сада, а также родных и близких ребенка. Чтобы установить точные причины смерти девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Страшной находкой заинтересовался прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели в детском саду маленькой воспитанницы.

Кроме того, Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в ДТП под Тюменью погибла 4-летняя девочка. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. Известно, что автомобиль «Тойота-Королла» въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы. Автомобиль опрокинулся, и от удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла. В полиции считают, что девочку перевозили без детского автокресла.