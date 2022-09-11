В ДТП под Тюменью погибла четырёхлетняя девочка

В ДТП под Тюменью погибла 4-летняя девочка Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ДТП под Тюменью погибла 4-летняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла сегодня в третьем часу ночи на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень. Известно, что автомобиль «Тойота Королла» въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы. Автомобиль опрокинулся и от удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла. В полиции считают, что девочка перевозилась без детского автокресла.

В «Тойоте» ехала семья из Нижневартовского района, они возвращались из Башкирии домой. В ДТП травмированы 36-летний водитель и его 8-летний сын. Мама детей не пострадала.

Обстоятельства ДТП выясняются.