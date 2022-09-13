«Даже БДСМ в легкой форме – норма». Сексолог – о том, о чем не принято говорить вслух

Тюменский сексолог — о своей работе. Фото: соцсети Елены.

Несмотря на обилие информации, секс для многих все еще остается темой, на которую говорить стыдно, а если и можно, то только там, где никто не видит и не слышит. Елена Томина беседовать об этом не стесняется – она сексолог и помогает клиентам разобраться в этой интимной сфере. Что беспокоит тюменцев и что не так с порно, Елена рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень».

Про особенности работы

– Все, что касается психического здоровья, в нашей стране стигматизировано – приставка «психо» до сих пор пугает людей. В советское время психиатрия вообще была карательным органом, поэтому ко мне чаще обращаются молодые люди, которые выросли с другим опытом. И все-таки я часто встречаюсь с мнением: я что, псих? я что, ненормальный, зачем мне обращаться к психотерапевту?

К сексологу обратиться еще сложнее, потому что тема секса табуирована. До сих пор воспринимаем его как что-то, о чем говорить можно только шепотом. Даже на приеме у специалиста признаться в проблеме не так легко. Бывает, женщина приходит с запросом о неудовлетворенности в сексуальной жизни, в беседе со мной озвучивает, чего именно ей не хватает, какие именно сложности. Все что нужно, чтобы решить ее проблему – разговор с партнером, а она наотрез отказывается обсуждать все это с ним: стыдно.

Женские и мужские проблемы

– Мужчины чаще всего обращаются из-за снижения потенции – для них это катастрофа, проблема, которую надо срочно решать. У женщин самый частый запрос – отсутствие оргазма, или же он слабый. Но перед посещением сексолога в таких случаях надо сначала пройти по обычным врачам: мужчинам посетить уролога, женщинам – гинеколога. Если с физическим здоровьем все в порядке, уже стоит идти к психотерапевту или сексологу, чтобы разобраться с психологическими составляющими.

Пары же обычно приходят, потому что неудовлетворены: или один недоволен качеством сексуальной жизни, или оба. Жалуются на снижение либидо. У меня был случай: приходит пара с неудовлетворенностью своей сексуальной жизнью, в отношениях постоянно конфликты, партнерша жалуется на снижение либидо. Через какое-то время пара рассталась. Ко мне пришла эта же женщина: у нее появился новый партнер, и с сексом проблем уже нет. Потому что чаще всего проблема затрагивает именно психологию – люди друг с другом не находят общий язык в быту, и это сказывается на сексе.

Фото: соцсети Елены

Про клиентов и периодичность секса

– Не только молодые люди приходят ко мне, есть и возрастные пары: старше 50, старше 80. Как-то на прием пришла семья с угасанием сексуальной функции. Мужчина заявляет, что все еще хочет заниматься сексом, причем чаще, а партнерша ему прямо на сеансе говорит: у меня сложности в жизни, так что чаще не будет, мне этого не надо.

«Как часто надо заниматься сексом?» – распространенный вопрос. Есть среднестатистическая норма: 2–3 раза в неделю. Это относится к молодым парам и людям среднего возраста. С возрастом у нас угасает сексуальная функция, меняется гормональный фон, потребность падает. Но все люди разные, и опираться на среднестатистические показатели не стоит. Есть такое понятие, как половая конституция: у кого она слабая, тому нужно меньше секса, есть еще средняя и сильная. Не стоит забывать про асексуалов – это около 0,5 процента от популяции, но они есть – им секс в принципе не интересен. Когда сходятся люди с разной половой конституцией, могут появиться проблемы, потому что один хочет заниматься сексом каждый день, а другому и раз в две недели нормально.

Про порно

– В современном мире доступно множество роликов и фильмов, в том числе порнографических. В некотором смысле эта сфера только вредит. Например, ко мне пришла женщина и сказала: со мной что-то не так, в порнографических фильмах оргазм у девушки яркий, все тело сотрясается, а у меня такого никогда не было. Но на приеме мы выяснили: оргазм у клиентки все-таки есть. Пришлось ей объяснить, что у разных женщин этот процесс протекает по-разному. Так решили проблему за одну сессию.

О взглядах на секс

– Сейчас между поколениями большой разрыв во взглядах на секс: раньше было мало информации, сейчас она есть и ее очень много. То, что для молодых вариант нормы, старшее поколение воспринимает как извращение. Хотя в сексологии нет такого понятия, есть «сексуальная девиация» – отклонение от общепринятых норм. Но не извращение. Все, что приемлемо для участников процесса – вариант нормы. Главное, чтобы все происходило по согласию и не угрожало жизни и здоровью. Даже БДСМ в легкой форме – это нормально.

Но бывает и такое, что встретив в интернете информацию, клиент-мужчина говорит мне: я хочу открытых отношений одновременно и с женой, и с другой женщиной. Причем с таким запросом приходит не один мужчина. И вот они начинают убеждать жен: ты несовременная, так все живут, это нормально. Жена не хочет, но, наслушавшись, начинает сомневаться: может, действительно, со мной что-то не так и нужно согласиться. Нет, не нужно. Если вам не нравится это, все нормально, если нравится – тоже. У каждого человека свои ценности, и с этим надо считаться.

Фото: соцсети Елены

Про отношения

– Секс – это не только половой акт, но и эротическая составляющая: объятия, поцелуи, приятные слова, поглаживания. Часто женщины жалуются, что все это в отношениях исчезает. Партнерша, не желая заниматься сексом, может отказывать в том числе в поцелуях и объятиях, потому что знает, что за этим последует. Возвращение эротизма в отношения – одна из вещей, которой мы занимаемся на терапии. Секс должен давать энергию, а не забирать.

Старая фраза, вырванная из контекста, но все-таки правдивая: «В СССР секса не было». Это сейчас люди понимают, что в отношениях все может быть хорошо – и финансовое благополучие, и интерес друг к другу, а с сексом беда. Это может даже стать причиной развода. Раньше думать так себе не позволяли. Вообще, многие века женщины воспринимали секс как удовлетворение мужчины – ему нужно, а женщина просто выступает неким инструментом. Это меняется. Современные женщины тоже получают удовольствие от сексуальной жизни.

Про коучей и сквиртологов

– Сексология – неотъемлемая часть работы психотерапевта. Но, чтобы законно оказывать помощь в этой сфере, нужно быть врачом-психиатром, получить специализацию психотерапевта, и уже потом – дополнительное образование по сексологии. Есть другой вариант: психологи-сексологи, которые после высшего психологического получают сексологическое образование. Но мы сейчас живем в эпоху мракобесия: существует огромное количество секс-коучей, сквиртологов, йони-массажистов и прочих «специалистов». На последнем съезде психиатрии два года назад один из участников привел статистику: врачей-сексологов в десятки раз меньше всевозможных коучей. Это плохо, потому что сексология – это не только про секс. Важна психологическая составляющая, знание биологии и гормонального статуса человека. На сексуальность влияет многое, в том числе заболевания и лекарства.

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