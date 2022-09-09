Выбирают по росту и профессии. Сваха – о работе брачных агентств и приложениях для знакомств

Тюменская сваха — о работе брачных агентств и приложениях для знакомств. Фото: ВК Ольги Илий.

Если вы увидите слово «сваха», вам наверняка в голову придет Роза Сябитова и программа «Давай поженимся». Но люди этой профессии существуют в реальной жизни и, в отличие от телевизионного шоу, действительно помогают одиноким людям обзавестись второй половинкой на всю жизнь. Как найти любовь в 21-м веке и почему «Тиндер» брачным агентствам не конкурент, «Комсомольской правде» – Тюмень» рассказала глава тюменского клуба знакомств Ольга Илий.

Про смерть мужа и желание помогать

– В моей жизни всё шло успешно: в 20 лет я вышла замуж, родила сына, получила в университете диплом бухгалтера и устроилась по профессии в одну из крупных гостиниц Тюмени. Но в 2005 году я овдовела и перешла в статус «в активном поиске» на долгие годы, – вспоминает Ольга. – В 2015 году мое одиночество стало невыносимым: редкие знакомства, неудачные отношения и, как я тогда считала, не те мужчины. Найти своего единственного не получалось. Я была уверена, что есть руководства по созданию счастливой семьи, есть свахи и другие специалисты, которые мне помогут, а оказалось, ничего подобного в Тюмени нет, только обобщенные фразы и вытягивание денег из отчаявшихся людей. Тогда я решила открыть свой клуб знакомств.

Светлана и Андрей поженились благодаря Ольге. Фото: архив Ольги

В моей профессии нужно быть и психологом, и визажистом, и тонким критиком, чтобы не обидеть человека. Но психология нужна не книжная, а жизненная, которую нужно прочувствовать, пережить.

Про высокопоставленных клиентов и принципы

– В последнее время ко мне всё чаще обращаются люди, которые занимают руководящие должности. Оно и понятно: им нельзя сидеть на сайтах знакомств и даже в социальных сетях, да и некогда заниматься поиском своей второй половинки. В остальном же мои клиенты – люди разных профессий, возраста и взглядов на жизнь. Сразу скажу, у меня в клубе есть принцип: я работаю только со свободными людьми, то есть не помогаю женатым мужчинам и замужним женщинам.

Ко мне часто стали обращаться люди с ВИЧ-инфекцией. Я даже думаю создать для них отдельный филиал: таких тюменцев очень много, и им сложно завести новые знакомства, потому что, будем честны, не все в нашем обществе еще относятся к ним адекватно. Хотя вы сами прекрасно знаете, существуют специальные препараты и ВИЧ-инфицированные живут столько же, сколько люди без этого диагноза.

Про запросы

– Люди выбирают спутника по многим параметрам: возрасту, социальному положению, многие спрашивают, где тот работает, обязательно смотрят наличие детей: подростки, не подростки, с кем они проживают. Как бы меркантильно это ни звучало, но многие проверяют, есть ли жилье, авто, в каком районе живет потенциальный партнер. Очень много критериев, вы даже не представляете. Кому-то надо лысого, кому-то не надо лысого, одним мужчинам хочется женщину с длинными волосами, другим – с короткими. Кто-то ищет домашнюю девушку, которая сидит дома, читает книжки и живет в замкнутой системе: дом – работа, работа – дом, а другие ищут активную, чтобы вместе с ней ходить в походы.

Недавно члены клуба вместе ездили в Чимеево. Это тоже отличный способ познакомиться с новыми людьми. Фото: архив Ольги

Женщин я, как правило, прошу заполнить анкеты, потому что, скрывать нечего, женщин больше, чем мужчин. Листая каталог, мужчина учитывает многое, но в первую очередь – фото. Хороший снимок уже дает 90-процентный шанс, что девушку выберут. Дальше уже, конечно, моя работа. Я задаю мужчине вопросы, сопоставляю кандидатов: подходят они или нет. Допустим, мужчине понравилась определенная девушка из каталога. Я показываю ей фото этого мужчины, рассказываю о нем: кто он, чем занимается, рост, вес. Если девушке всё нравится, я даю ее номер мужчине. Это, кстати, еще один мой принцип: всегда первым звонит мужчина. Да, это старомодно, но это работает. Даже если это женщина выбрала мужчину, я всё равно сделаю так, чтобы первым позвонил он.

Про разводы и одиночек

– Конечно, сплошь и рядом бывает, что пары не сходятся. Но как показывает практика моего клуба, рано или поздно вы всё равно встретите свою вторую половинку, потому что, раз вы обращаетесь в брачное агентство, у вас есть такая цель.

Бывают случаи, когда люди приходят ко мне после развода. Долгие годы живут в браке, а потом уже не представляют, как завязать отношения с кем-то другим. Особенно болезненно это, конечно, для женщин. Поэтому здесь нужно время. Такие женщины ходят на мероприятия нашего клуба: на вечера знакомств, быстрые свидания, в поездки. У нас есть внутренний чат для членов клуба, и кто-то может написать: давайте съездим вот туда. Понимаете, это клуб одиноких людей. Ты можешь не решиться отправиться куда-то одна, но тут у тебя есть целая компания единомышленников. Во время наших поездок все знакомятся в автобусе, общаются, и получают такой мощный позитив и заряд, что словами не передать. Когда возвращаемся из поездки, народ не хочет расходиться по домам.

Про свадьбы и детей

– Клуб я открыла в феврале 2016 года, свадьба клиентов состоялась уже 1 декабря. Это моя самая первая пара – Яна и Олег. По сей день они вместе, по сей день с ними дружу.

Особенно много свадеб было после пандемии, в 2021 году. Рекорд нашего клуба – тогда поженились шесть пар, в этом году пока была только одна свадьба. Зато за всё время моей работы у пар родилось пять детей.

Ильдар и Татьяна вместе с 2020 года. В марте у них родилась дочка Ева. Фото: архив Ольги

Иногда брачные агентства любят приврать: у нас, мол, за год женится 100 пар. Такого, конечно, нет. Сходится действительно огромное количество людей, но к свадьбе бегут не все. В основном ко мне обращаются люди уже старше 35 лет, которые опасаются принимать поспешные решение, свойственные молодости.

Про приложения для знакомств

– «Тиндер» у моих клиентов не очень популярен, он больше для молодежи. Была популярна «Мамба», но она себя уже изжила. С сайтов знакомств тоже многие бегут. Приходят мужчины, женщины и слёзно просят: Ольга, помоги. Потому что такие сайты знакомств – болото, которое затягивает. Тратишь на них очень много времени и сил. Сходил на свидание и увидел полное несоответствие: другая внешность, возраст, социальный статус. И это только одно свидание, потом такое же другое, третье. А у мужчин, которые тратятся на цветы и кафе, вообще опускаются руки.

Ко мне приходят за реальностью, чтобы не было расхождений с фото и описанием. Сравнивать работу клуба знакомств и приложений нельзя. Я всё-таки помогаю людям встретиться в реальной жизни, пообщаться вживую. Прямо вывожу на это. Главное, чтобы человек хотел завести знакомства и не сидел дома, ожидая чуда и рисуя в голове образ принца.

В наше время знакомиться с кем-то стало труднее. Наверное, можно найти вторую половинку на работе или по рекомендациям, прислушаться к советам родственников – как раньше. В ночные клубы за любовью идти неэффективно, на улице все друг друга шугаются. Нам всем стоить быть более открытыми.