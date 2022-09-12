Мама двойняшек и реставратор автомобилей. Кто те тюменки, которые готовы раздеться для конкурса Miss MAXIM

Кто — те тюменки, которые готовы раздеться для конкурса miss MAXIM. Фото: miss.maximonline.ru.

В этом году вновь проходит конкурс Miss MAXIM, и тюменки наравне с участницами из других регионов сражаются за главный приз – откровенную фотосессию для известного издания. Голосование на сайте проходит в формате «Кто горячее?»: пользователь должен из случайных пар фотографий выбрать девушку, которая кажется ему привлекательнее.

Мы поговорили с тюменками, которые решили принять участие в таком смелом конкурсе. О поддержке близких и хейте в интернете – в нашем материале.

Мама двойняшек

Фото: miss.maximonline.ru

Дарина Вовк воспитывает двойняшек-подростков. Сейчас ей 33 года, но в Тюмени она живет только семь из них. Дарина – северянка. В 26 лет она решила сбежать из Ноябрьска от несчастливого брака в Тюмень. О решении девушка не пожалела.

– У меня свой маникюрный салон, к тому же я сама мастер со стажем более 12 лет, – рассказала Дарина «Комсомольской правде» – Тюмень». – Решение участвовать в конкурсе было спонтанным, наткнулась на рекламу, уже не помню где, и по дороге домой заполнила заявку. Фотографии выбирала тоже наобум, но зная формат журнала, поняла: нужны снимки «поголее».

Как признается Дарина, на ее работу участие в конкурсе никак не повлияло. Никакого негатива со стороны клиентов и знакомых, только пожелания одержать победу. Такого же мнения придерживается семья Дарины.

– Новость о том, что я участвую в конкурсе, на работе никак не сказалась. Многие клиенты поздравили с этим и пожелали удачи, – поделилась Дарина. – Моя семья в курсе моего участия. Родители и дети поддерживают меня всегда и в этот раз поддержали тоже.

Блог Дарины полон фотографий из путешествий, с ярких мероприятий и фотосессий. Как и участие в конкурсе, девушка объясняет это легко: она просто наслаждается жизнью.

– У меня никогда не возникает сомнений, и на мнение людей я не обращаю внимания. Жизнь, она одна, и я проживаю ее так, как я хочу, – подытожила Дарина.

Поэтесса и фриланс-модель

Фото: miss.maximonline.ru

Зуля Ибрагимова – поэтесса, ее стихи даже выходили в сборниках. Но это не вся творческая составляющая в жизни тюменки. Несмотря на то что Зуле 44 года, она проводит мастер-классы для моделей и снимается сама. В этой сфере тюменка уже несколько лет.

– Самой быстрой у меня была рекламная съемка в спортивно-оздоровительном центре. Не успеваю толком лечь, позу принять, фотограф щелкает и уходит. Я понимаю: там по-любому фото – жесть. Думаю, ладно, тираж всего 5 тысяч или 10 тысяч, кто там читает. Да и рекламка на полстраницы всего. И что вы думаете? Тётя журнал этот увидела. А издание с рекламой еще полгода выходило, – рассказала Зуля в своем блоге.

Фото: miss.maximonline.ru

В конкурсе MAXIM тюменка участвует уже несколько лет. Пока победить не удалось, но она не сдается. И если сама модель проблемы в женском обнаженном теле не видит, то комментаторы в городских пабликах – да. Именно новость об участии Зули в конкурсе распространилась в социальных сетях больше всего. Критиковали комментаторы как возраст, так и национальность тюменки. Так что вскоре модель опубликовала пост с ответом.

«Я вообще не люблю копаться в вопросах рас, наций. Но почему-то люди не могут пройти спокойно мимо меня, считая, что я уродливее их просто потому, что у меня волосы другого цвета или глаза другой формы. Это смешно, – написала Зуля в своем блоге. – Я росла с прабабушкой, с полным ощущением, что мир прекрасен и я прекрасна, поэтому лить мне в уши что-то подобное и пытаться меня переубедить – такое себе дельце».

Мастер по детейлингу

Фото: miss.maximonline.ru

В социальных сетях Ангелины Иванив постоянно мелькают снимки автомобилей. Девушке 22 года, а она уже дипломированный специалист по реставрации кожи и пластика: Ангелина легко восстановит руль от Jaguar и обновит сидения Range Rover. По словам самой тюменки, для нее автодетейлинг – своего рода медитация.

– Детейлинг сам постучал в мою жизнь колодками, – шутит Ангелина. – Мой родной человек предложил разделить с ним его профессиональную деятельность: мол, просто попробуй, Лина. И я попробовала. Тогда поняла, что работать руками для меня очень ценно. Во время восстановления машин я отдыхаю и наполняюсь энергией, которую потом излучаю на съемках и конкурсах.

К слову, в портфолио Ангелины уже есть несколько побед: она вошла в топ-100 красавиц УрФО и стала третьей на конкурсе «Леди Нефть» в 2020 году.

Фото: miss.maximonline.ru

– Заявлять о себе необходимо везде и всюду. Именно таким образом я добилась успеха в карьере. В моем портфолио более 10 тысяч снимков, выбираю их для конкурсов кропотливо. Главный критерий – актуальность. Фото, сделанное больше трех месяцев назад, для конкурсов не использую, – объяснила Ангелина «Комсомольской правде». – Важно отобразить в кадре истинную сексуальность, очарование и свою манящую энергетику. Не только мужчины, но и женщины падки на красоту. Хотя слово «красота», наверное, слишком узко для современных проявлений.

Семья ее участие в конкурсе поддерживает, девушка признается, что минимум 50 голосов на сайте она получила именно от близких. Впрочем, подписчики и интернет-пользователи тоже оказались добродушны к тюменке.

– Собаки лают, караван идет. Хейтеров я ни разу в глаза не видела, – поделилась девушка.

В прошлом году приблизиться к победе удалось тюменке Варваре Шестаковой. Она заняла 26-е место по популярности на сайте издания. Другая тюменка, Лидия Пономарева, стала 19-й в топе-100.