Наталия Фиголь: «Ямал – уникальная территория, и люди здесь искренние, настоящие патриоты своей малой и большой Родины»

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО.

Сегодня как никогда актуально звучит тема патриотизма. Сформулировать значимость темы точнее, чем это сделал Владимир Путин, сложно: мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, и ничего лучшего пока не придумали. Государственная задача поставлена. Ямал подошел к ее исполнению много раньше и сегодня готов делиться эффективными практиками патриотического воспитания молодежи и опытом мирного сосуществования более сотни национальностей. На вопросы интернет-издания «Комсомольская правда» – Тюмень» о формировании нравственного иммунитета общества отвечает заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Наталия Фиголь.

– Наталия Валериевна, 3 сентября на Ямале написали «Диктант Победы». Насколько активно участвует Ямал и какие результаты показывает?

– Ямал всегда активно участвует в патриотической акции «Диктант Победы». Особенно радует растущее с каждым годом число участвующих молодых людей, в том числе школьников и студентов.

Если два года назад свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 2 тысячи ямальцев, то в прошлом году было порядка 8 тысяч участников, в том числе более 5,5 тысячи в режиме онлайн. В этом году на Ямале только в режиме офлайн на специально подготовленных площадках тестирование прошли более 7,5 тысячи человек. Итоги ждем в октябре.

Хочу отметить, что в 2020 году среди ямальцев, набравших наивысшие баллы, было семь региональных победителей, среди которых две школьницы и один победитель федерального уровня – это учитель истории из Нового Уренгоя Ирина Григорьева. Она была награждена поездкой в Москву и стала участником мероприятий, проходивших на Красной площади в рамках празднования Дня Победы.

По итогам прошлого года у нас также 7 региональных победителей, в их числе четверо студентов «Газпром техникум Новый Уренгой». Мы встречались с ребятами на награждении, и я была приятно удивлена, узнав, насколько ответственно они готовились к историческому диктанту. Студенты рассказали, что проходили тренировочное тестирование, читали литературу, общались со своими родственниками и с теми, кто помнил события тех лет.

– На своих страницах в соцсетях депутаты ямальского парламента сообщали об участии в «Диктанте Победы». К акции присоединились и вы. Какой вопрос вам запомнился или показался самым трудным?

– В этом году я писала «Диктант Победы» в Надымской детской школе искусств. Скажу честно, вопросы не самые легкие. И они не только из истории. Часть из них – о фильмах, песнях о войне. Для меня был непростым вопрос об авторе портрета маршала Жукова. Портретов Георгия Константиновича немало, но образ, созданный Павлом Кориным осенью 1945 года в послевоенном Берлине, безусловно, один из самых ярких.

– В продолжение темы. Удивительно, но в этом году диктант писали сразу на семи уникальных площадках, в том числе на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, на острове Белый в Карском море, в рыболовецких песках Приуральской тундры. Как выбирали площадки для проведения акции и есть ли планы увеличить их количество в следующем году?

– В этом году в учреждениях культуры, школах, библиотеках были организованы 75 офлайн-площадок. Действительно, семь из них уникальные. В прошлом году у нас было всего две уникальных площадки – это Бованенковское газоконденсатное месторождение и оленеводческое стойбище в Приуральской тундре. В этом году мы решили нарастить масштабы. Посоветовались с главами муниципалитетов. Предложений было много, но в результате остановились на семи. «Диктант Победы» писали на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, где открыт морской нефтетерминал «Ворота Арктики» – единственный в мире нефтеналивной терминал в пресных водах за Полярным кругом. Тестирование проходило на острове Белый в Карском море на гидрометеорологической станции. Во время Великой Отечественной войны она входила в сеть метеостанций Главного Управления Северного Морского пути и обеспечивала конвои важной информацией о ледовой обстановке и погоде. Рыбаки, находящиеся на промысле, присоединились к акции в рыболовецких песках Приуральской тундры. Жители села Ратта Красноселькупского района проходили тест у мемориала памяти земляков, которые ушли на фронт из северной глубинки. Красноселькупцы – на красивой набережной реки Таз, где расположена монументальная композиция, посвященная женщинам – труженицам тыла.

Ямал уже сам по себе – уникальная территория по географии, климату, природным богатствам, соприкосновению культур. И люди здесь уникальные – искренние, открытые, щедрые душой, настоящие патриоты своей малой и большой Родины. И поскольку мероприятие имеет положительный отклик и его популярность среди ямальцев растет, будем стремиться создать как можно больше возможностей для участия в этой акции.

– Наталья Валериевна, ямальский парламент объявил новый конкурс «Я – патриот». Чем он примечателен?

– Идея об окружном конкурсе эссэ «Я – патриот» родилась после заседания круглого стола, где были представлены лучшие практики патриотического воспитания молодежи. Он стартовал 12 сентября и организован для ямальцев в возрасте от 14 до 35 лет. В регионе вопрос патриотического воспитания всегда был в числе приоритетных, возможно именно поэтому проведенный в июне опрос ямальской молодежи показал, что 68 процентов респондентов считают себя патриотами. Уверена, мы увидим очень интересные работы.

Кстати, это не первый конкурс, который Законодательное Собрание организует совместно с нашими молодыми коллегами – молодежным парламентом. Мы уже определяли лучшие законодательные инициативы. Одна из них – об учреждении награды для волонтеров была поддержана губернатором и правительством. Особо отличившиеся ямальские добровольцы уже отмечены медалью «За вклад в развитие добровольчества на Ямале». Согласитесь, осязаемая награда – хороший дополнительный стимул для подрастающего поколения развиваться в волонтёрстве. Соревновались на лучшее эссе и по другим актуальным темам. Например, подростки делились своим опытом безопасного поведения в социальных сетях, и интерес к проявленной теме был огромным.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО.

– Вы региональный координатор федерального проекта «Историческая память». Какие объекты исторического и культурного наследия Ямала находятся в зоне вашего внимания?

– Сохранение и восстановление исторических памятников – одна из главных задач и ключевых направлений проекта. На Ямале 583 объекта культурного наследия, 69 из них внесены в Единый государственный регистр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Почти 90 процентов – это памятники археологии. Из наиболее крупных: городище Мангазея, святилище Усть-Полуй, Надымское городище, Усть-Войкарский городок. Тысячи лет назад здесь жили люди, велись обширные культурные и торговые связи с западноевропейскими и восточными древними народами, художественно обрабатывались металл, дерево, кость, меха. Многие орнаменты на современных изделиях коренных народов практически не изменились с тех пор.

На памятники, отражающие этническую культуру коренных народов (святилища и священные места), приходится 7 процентов, еще 3 процента – это памятники истории и архитектуры, большинство из которых находится в Салехарде. Это объекты, возведенные в конце XIX – начале XX века в древнем Обдорске. Собор святых апостолов Петра и Павла (1894 год), торговый дом купца Корнилова (1885 год) – первое каменное здание в Обдорске и комплекс городской усадьбы (1898 год). Удалось сохранить в деревянном исполнении здание инородческих управ (1901 год), здание музея (1906 год), а также здание окружкома ВКПб (1933 год). Все эти объекты сосредоточены в исторической части города. И, конечно, это объекты 501-й и 503-й стройки: станция Сидельниково, разъезд Долгий, лагпункт у разъезда Щучий, лагерь Глухариный, мосты через реки Ид-Яха и Пензер-Яха в Надымском районе.

– Расскажите о проектах, которые запланированы в рамках «Исторической памяти» на 2023 год.

– Что касается планов. В следующем году исполнится 5 лет с момента старта проекта «Историческая память», и мы планируем провести конференцию, на которой наши муниципальные координаторы поделятся своими практиками. Хотя мы и так постоянно на связи друг с другом, такие встречи нужны: они помогают сплочению, и это хорошая возможность, что называется, сверить часы и составить планы на будущее.

Самым ожидаемым событием в 2023 году станет празднование юбилея Нового Уренгоя, издано соответствующее распоряжение Президента Российской Федерации. Со своей стороны планируем ряд мероприятий с нашими коллегами-музейщиками, преподавателями, журналистами, представителями общественности.

Будут продолжены просветительские занятия, посвященные выдающимся людям Ямала, в числе которых Василий Подшибякин и Елена Сусой. Как известно, Василий Тихонович – легендарная личность, чье имя вписано в историю открытия месторождений Ямала, а Елена Григорьевна внесла значительный вклад в дело сохранения национальной культуры. Интересный момент: не только Ямал связал два этих имени, но и был период, когда они жили по соседству. Сейчас в этом доме находится музей-квартира ненецкого поэта Леонида Васильевича Лапцуя.

Продолжится работа по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Надеемся, что в следующем году к нам присоединится еще больше волонтеров и неравнодушных жителей округа.

Конечно, не останутся без внимания и наши объекты культурного наследия. Одним из объектов, по которому уже ведутся работы, стал лагерь у разъезда Глухариный, где запланировано создание музея истории Строительства 501. В следующем году эти работы будут продолжены. Пользуясь случаем, я предлагаю подключиться к ним всем, кому интересен проект. Это лишь небольшой перечень того, над чем предстоит работать участникам проекта «Историческая память».

– Мы сегодня живем в непростое время. Ваше мнение: почему молодому поколению и просто неравнодушным людям сегодня важно участвовать в патриотических проектах?

– На мой взгляд, патриот – это человек, который не разделяет себя со своей Родиной, осознает свой долг и несет ответственность за судьбу Отечества, уважительно относится к историческому и культурному ее наследию, стремится сохранить и приумножить все то, чем гордится страна.

Патриотизм – социальное качество. Привить, а точнее сказать, воспитать патриотизм – очень важная и ответственная задача. Мы наглядно видим, как искажают историю и подменяют культурно-ценностные ориентиры, чего только стоят попытки стереть вклад и подвиг советского народа в Победу. Не поддаётся никакому оправданию разрушение памятников воинам-освободителям и попытки реабилитировать пособников нацизма.

Участие в мероприятиях, где звучит гимн твоей страны, поднимается ввысь ее флаг, где преклоняют колени у Вечного огня, не может никого оставить равнодушным. Встречи с ветеранами, забота о них, сохранение памятников, изучение истории своего государства и стремление своим трудом, активной общественной деятельностью приумножать его мощь и силу – те важные составляющие, которые прививают и воспитывают в нас патриотизм. Участвуя в проектах, мы сохраняем историческую правду и, как бы это ни высокопарно звучало, признаемся в любви своей Родине.