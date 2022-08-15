Российский аналог Microsoft Office на основе искусственного интеллекта. Как тюменец в 29 лет стал резидентом Сколково

Как тюменец в 29 лет стал резидентом Сколково. Фото: Artrange Digital.

Тюмень как город для переезда Григорий Попов выбирал осознанно. В 2020 решил, что хочет уехать из Москвы и стал искать варианты: проанализировал самые быстрорастущие российские города, изучил доходы жителей и средние цены. Так и остановился на столице Тюменской области. Уже здесь он стал резидентом Западно-Сибирского инновационного центра, а вскоре — и резидентом Сколково.

Работу над собственным искусственным интеллектом Григорий начал почти десять лет назад, а теперь может похвастаться миллионными вложениями от инвесторов, контрактами с крупнейшими фирмами и планами создать высокотехнологичный аналог Microsoft Office. Мы узнали у тюменца, как работают искусственные интеллекты и как получить на свой проект несколько миллионов рублей.

Когда Григорий учился в университете, ему часто приходилось делать презентации. В команде он был человеком, который оформлял уже собранную информацию в слайды. Тогда и задумался — а что, если бы эту работу выполнял не человек, а программа. Так и появилась идея Slider.

— Полтора или два года ушло на поиск разработчика, который согласился бы сделать все бесплатно, но потом был бы в доле. Получилось. Та, первая версия Slider, работала только на айфонах, — рассказал Григорий. — Человек мог загрузить длинный текст из чата или документа в приложение, и оно создавало презентацию по шаблону. Потом мы подключили интеграцию с «Википедией» — можно было через программу любую статью оттуда превратить в презентацию.

Презентация одной из первых версий Slider / Фото: соцсети Григория Попова

Но версия успеха не имела, признается Григорий. Студенты — не та аудитория, которая готова платить за подобное. Так что идею переосмыслили, и в 2017 году появилась программа, похожая на существующую сейчас. Вместо айфонов пользователи теперь могли использовать компьютер, появилась платная подписка. Но прибыли, о которой мечталось, с этой версией тоже достичь не удалось.

— К нынешней версии мы пришли в конце 2020 - начале 2021 года. Поняли, что люди, несмотря на множество других программ, создают презентации в PowerPoint. Так что мы решили превратить Slider в надстройку, которая автоматизировала бы работу в этой программе.

Тогда команда и создала искусственный интеллект. Если говорить простым языком, то он выполняет ту же работу, что делал бы дизайнер-человек.

— Наш искусственный интеллект работает как обычный дизайнер. И его результат напрямую зависит от опыта. Как у людей. Я как руководитель презентационного агентства с 2014 года обучил больше 5 тысяч специалистов и понимаю: что ты дашь специалисту во время обучения, то он и будет выдавать как результат. Поэтому мы раз в квартал загружаем в искусственный интеллект качественные презентации, на которых программа учится.

Тогда же, в 2021 году, стало понятно: для масштабного проекта требуется немалая сумма. Около 1,5 миллиона рублей Григорий вложил сам — у него тогда уже было digital-агентство. Еще два миллиона получил от частных инвесторов — помогло резидентство в Тюменском технопарке. С помощью этой суммы «ИП» превратилось в «ООО», а штат сотрудников значительно вырос.

Об искусственном интеллекте Григорий Попов рассказывает на ютуб-канале // Фото: скриншот видео

После этого Григорий с командой встретились с работниками крупной нефтегазовой компании — те постоянно создают презентации, так что лучше всего знают, какие инструменты нужны пользователю.

— Спрашивали, сколько времени они тратят на создание презентаций. Потом мы перевели эти часы в деньги — сколько наша программа поможет компании сэкономить.

Бета-версию тюменцы запустили в конце прошлого года, а в феврале этого заключили первый контракт — программой заинтересовалась одна из крупнейших металлургических компаний в России. Параллельно ждали ответа от Сколково — заявку на резидентство команда Григория отправила еще в конце 2021.

— Ответа не было до мая, но с нашей стороны ничего не требовалось: мы запустили бета-версию, заполнили объемную анкету, на которую ушло больше недели, и ждали. Зато теперь как резиденты мы освобождены от налога на прибыль и половины страховых взносов. Еще это создает репутацию — нам уже начали писать инвесторы и фонды.

Останавливаться на этом Григорий не планирует, планы на ближайшие пару лет уже расписаны.

— В 2023 году мы планируем запустить собственный редактор презентаций. Это связано с ситуацией на рынке: Microsoft, владеющий PowerPoint, уходит из России, да и власти сейчас ориентированы на отечественные программные продукты. Основан этот редактор будет именно на нашей фишке и ключевой технологии — искусственном интеллекте по созданию презентаций.

А в 2024 году Григорий хочет запустить собственный редактор таблиц и вообще создать онлайн-пакет офисных документов, тоже по максимуму автоматизированный.

— Планируем интеграцию с «Алисой», чтобы создавать презентации и отчеты люди могли только голосом. Произносишь: «Алиса, создай презентацию по отчетной документации за прошлый месяц», и голосовой помощник обращается к Slider, тот — к базам данным, получает всю нужную информации в компании и создает презентацию в фирменном стиле, а потом отправляет клиенту. Никакого взаимодействия с монитором.

Тюменцы часто хвастаются необычными изобретениями. Недавно, например, ученые одного из университетов создали карамель, которая не только безвредна для зубов, но еще и помогает избежать кариеса.

Тюменский второклассник Иван Зиноров в свое время создал руку-манипулятор. На изобретение его вдохновила родственница-инвалид, которой трудно поднимать предметы с пола.