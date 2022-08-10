В Тюмени оперативники устроили облаву на мошенников, которые случайно позвонили в отдел полиции. Фото: скриншот с видео

Занимательная история произошла в Тюмени. Здесь, как обычно, телефонные мошенники хотели развести кого-нибудь на деньги. Вот только в этот раз им, как говорится, не повезло, не фартануло: они дозвонились (причем на работу) самому майору юстиции, следователю отдела полиции. Мужчина сориентировался, позвал коллег, и они вместе устроили на обманщиков облаву.

Действовали хитрюги по известной схеме телефонного обмана. Звонившая сообщила, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги. Потом она передала трубку мужчине, который выдал себя за следователя и предложил собеседнику, то есть нашему настоящему сотруднику следственного подразделения, за вознаграждение помочь правонарушительнице избежать уголовной ответственности.

Тот, конечно, сообразил, что общается с аферистами, и начал им подыгрывать. Он заявил, что готов отдать 300 тысяч рублей. Одновременно связался с коллегами из уголовного розыска и сообщил адрес, по которому должна состояться передача денег, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В назначенное место за деньгами пришла 26-летняя жительница Екатеринбурга. Тут-то ее и задержали оперативники. Девушку-курьера доставили в отдел полиции № 1. По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить и задержать соучастников преступления.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в отдел ялуторовской полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его обманули мошенники. Местный жители перевел на счета аферистов более 300 тысяч рублей.

Схема обмана, которую используют злоумышленники, уже распространена и известна гражданам, но все же продолжает работать. На сотовый телефон звонит незнакомец и представляется сотрудником банка. Своему клиенту он сообщает о попытке оформления кредита от его имени мошенниками. Чтобы опередить преступников, необходимо срочно оформить кредит, снять деньги в банкомате и положить на определенный счет, с которого затем и будет погашен оформленный заём.