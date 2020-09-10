Мошенник «развел» ялуторовчанина на 300 тысяч рублей по старой схеме. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его обманули мошенники. Местный жители перевел на счета аферистов более 300 тысяч рублей.

– Схема обмана, которую используют злоумышленники, уже распространена и известна гражданам, но все же продолжает работать. На сотовый телефон звонит незнакомец и представляется сотрудником банка. Своему клиенту он сообщает о попытке оформления кредита от его имени мошенниками. Чтобы опередить преступников, необходимо срочно оформить кредит, снять деньги в банкомате и положить на определенный счет, с которого затем и будет погашен оформленный займ, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Так и поступил введенный в заблуждение житель города Ялуторовска. По факту мошенничества следователем возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемого в этом преступлении.