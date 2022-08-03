«Я звонила в 102, умоляла нас спасти». В Тюмени магазин, где закупалась сестра Алены Водонаевой, разгромил неадекват с топором

В Тюмени магазин, где закупалась сестра Алены Водонаевой, разгромил неадекват с топором. Фото из соцсетей сестры Алены Водонаевой.

В Тюмени на магазин «Ежик», который находится на Салаирском тракте, напал неадекватный мужчина. Местные жители узнали об инциденте не откуда-то, а из социальных сетей – о нем написала сама бывшая участница «Дома 2» Алена Водонаева. Дело в том, что в этот момент в магазине находилась ее двоюродная сестра (как известно, Алена – уроженка Тюмени, здесь живут ее родственники). Из слов девушки, спастись им удалось лишь чудом – «ангел-хранитель» монтировкой успокоил буйного посетителя.

Фото из соцсетей сестры Алены Водонаевой.

«Сегодня в магазине на нашем районе на нас напал обдолбанный мужчина с топором. Разбил рядом стоящие машины, все двери, прилавки. Еле успели спастись. Бежали врассыпную в разные стороны через запасной вход. Господи, спасибо, что все обошлось», – такое сообщение появилось в соцсетях сетях родственницы Водонаевой.

Далее сама звезда вела разговор с сестрой, из которого тало известно, что полицейские, по ее словам, приехали на место происшествия спустя полчаса.

«Я думала, жизнь закончилась. Я звонила в 102, умоляла нас спасти. Приехали спустя 30 минут. Старалась не кипишевать, держать самообладание, чтобы спастись. То ли он бухой, то ли под чем-то. Спас мужчина, который был рядом. Монтировкой по голове огрел его», – сообщила женщина.

На фотографиях тюменки видны двери того самого магазина, на который было совершено нападение. Они, действительно, разбиты. Вокруг - следы крови, ее много - видимо, злодей, видимо, порезался.

Шоувумен выразила свое «фи» по поводу этой ситуации, написав: «102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?».

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в свою очередь отметили, что наряд патрульно-постовой службы был отправлен на место происшествия немедленно.

– В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка, – заявили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, что расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, не случайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что за почти четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

– Один за другим пропадают дети. С 1997 года в Тюмени пропало в общей сложности 10 мальчиков и девочек. Я хорошо помню, как в конце 90-х вся Тюмень искала 13-летнюю Иру Касьянову. Она была второй после двухлетнего мальчика, пропавшего без вести. С тех пор в области исчезли еще 8 детей, последняя из которых Настя Муравьева, – так начала рассказ в своем видеообращении уроженка Тюмени.