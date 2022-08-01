В Тюмени прошел фестиваль уличного искусства:работы проекта станут частью нового экскурсионного маршрута по городу

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

В Тюмени подвели итоги «Морфологии улиц». В течение трех месяцев художники создавали арт-объекты на улицах города, а в финале фестиваля 31 июля к ним присоединились жители города.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Организаторы приготовили для тюменцев мастер-классы по рисованию на плитке, трафаретный воркшоп, маркет локальных мастеров и концерт современных исполнителей. Вместе с профессиональными уличными художниками горожане создали еще один арт-объект фестиваля.

Впервые за пятилетнюю историю «Морфологии улиц» к ней присоединились творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Челябинска. Масштабировать фестиваль помогла программа «Родные музеи» компании «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Вдохновленные прогулками по Тюмени художники создали шедевры уличного искусства в семи локациях: в арке дома на ул. Свердлова, 22, в доме на ул. Челюскинцев, 5, фонтане у «Строителя» и других местах. Работы проекта станут частью нового экскурсионного маршрута по городу, отмечают организаторы.

В рамках фестиваля в 2022 году также прошли лаборатория с локальными художниками, кэмп для волонтеров, экскурсии и образовательная программа.

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярины Сугаковой, для реализации программы «Родные музеи» были привлечены к сотрудничеству местные талантливые художники, дизайнеры фотографы и экспериментальные театры. Благодаря такой коллаборации и появились выставки, фестивали и, соответственно, арт-объекты, которые изменили облик города.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

– Для нас это показатель того, что решение реализовать проект по развитию музеев и трансформации креативных индустрий было не просто своевременным, но необходимым городу. Тюмень быстро меняется, превращаясь в яркий и креативный город. Мы гордимся, что стали партнерами этой трансформации, – заявила Ярина Сугакова.

Мэр Руслан Кухарук также посетил фестиваль. Он отметил, что Тюмень развивает инновации, в том числе поддерживая креативные индустрии.

– Маркеты местных предпринимателей, установленные здесь, арт-объекты, послания на городских экранах – всё это говорит о том, что в городе создана уникальная, творческая атмосфера, в которой каждый тюменец может раскрыть и реализовать свои способности. И я рад, что в этом направлении нас поддерживает «Газпром нефть». Благодаря проектам компании мы делаем наш город территорией будущего, местом созидания, развития и открытий, – сообщил глава города.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Отметим, что одной из самых важных частей программы фестиваля стало открытие фотовыставки «Интерпретации: Тюмень» в мультицентре «Контора пароходства». Работы для экспозиции создали участники фотолаборатории молодежного центра Эрмитажа. Тюменцы в разных жанрах представили результаты исследования своего родного города – фотографии, инсталляции, видеоарт. Кстати, выставка продлится до 14 августа.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

СПРАВКА «КП»

«Родные музеи» с 2022 года реализуются программой социальных инвестиций «Родные города» в регионах деятельности «Газпром нефти» с целью трансформировать региональные музеи в востребованные места культурного досуга и центры притяжения туристов. В программе участвуют музеи и творческие объединения ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Томской, Омской и Тюменской областей. В этих регионах проходят творческие и образовательные мастер-классы, лаборатории, фестивали, направленные на развитие креативных индустрий и творческого потенциала горожан. В Тюмени программу «Родные музеи» поддерживают крупные дочерние общества компании – «Газпромнефть-Заполярье», «Меретояханефтегаз» и «Газпромнефть-Ямал».