В пруду Никольского сквера в Тюмени заметили черепаху: горожане переживают, что она может погибнуть

Жители Тюмени переживают за жизнь черепахи из-за пруда в Никольском сквере. Фото - коллаж 2Гис и скриншот с видео.

В пруду, который находится в сквере Никольском в Тюмени, горожане заметили плавающую черепаху. Местные жители сильно волнуются. Дело в том, что этот водоем – грязный, и рептилии, которая привыкла к чистой воде и домашним условиям, там не место. К тому же с наступлением холодов риск гибели сильно увеличится, так как животное не может самостоятельно повышать температуру своего тела – оно холоднокровное.

«Спасите, заберите её кто-нибудь, пока живая»; «Красноухая черепашка не сможет выжить в данных условиях… Климат, грязная вода, питание – не то. Жалко ее, ей нужны хорошие условия. Взял бы кто-нибудь, кто смог все это соблюдать», – пишут в комментариях под постом тюменцы.

Местные специалисты подтверждают, что зимой, если черепаха останется в пруду, ей, скорее всего, грозит смерть. Кроме того, такой водоем ей совсем не подходит. К тому же рептилиям нужны особые условия содержания. Например, они привыкли находиться под ультрафиолетовыми лампами. Ультрафиолет необходим им для выработки витамина D и метаболизма кальция.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени местные жители, проживающие по адресу: улица Интернациональная, 199, заметили утку, разгуливающую у них под окнами. Горожане обеспокоены: в городе аномальная жара, и птица ищет лужи, чтобы утолить жажду.

– Откуда она тут появилась – неизвестно. У нас через дорогу – деревня Плеханова. Возможно, ее пригнали собаки. Она не летает. Может быть, хозяин ей подрезал крылья, а может, она ранена. Мы ее подкармливаем. Если ее оставить здесь, то она погибнет, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» жительница областной столицы Виктория Лавриненко.