«Она может погибнуть». По Тюмени разгуливает красавица индоутка и, спасаясь от аномальной жары, ищет лужи

По Тюмени разгуливает красавица-индоутка и, спасаясь от жары, ищет лужи. Фото Виктории Лавриненко.

В Тюмени местные жители, проживающие по адресу: улица Интернациональная, 199, заметили утку, разгуливающую у них под окнами. Горожане обеспокоены: в городе аномальная жара, и птица ищет лужи, чтобы утолить жажду.

Фото Виктории Лавриненко.

– Откуда она тут появилась – неизвестно. У нас через дорогу – деревня Плеханова. Возможно, ее пригнали собаки. Она не летает. Может быть, хозяин ей подрезал крылья, а может, она ранена. Мы ее подкармливаем. Если ее оставить здесь, то она погибнет, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» жительница областной столицы Виктория Лавриненко.

По словам девушки, птица находится во дворе с семи утра. Ее переживания основаны на том, что сегодня в Тюмени очень жарко (+26 градусов), утка очень хочет пить и стоит в луже: «Но в тенек почему-то не идет. Людей не боится и очень красиво переливается на солнышке».

По словам доцента кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Марии Ивановой, которой отослали фотографию с птицей, это индоутка, которая, как и предполагали местные жители, скорее всего, сбежала из какого-то ближайшего хозяйства.

– Ее обязательно нужно поймать. Для этого нужно взять плед, простынь или большое полотенце, окружить с нескольких сторон и накинуть это полотенце. А еще можно приманить едой, например кашей или хлебом. Если хозяин не найдется, то надо отправлять ее на птичий двор в питомник. Они там содержат и кур, и уток… Птицу, конечно, жалко, – отметила Иванова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени засняли на камеру… розового фламинго! Ожившее «дитя заката» из известной песни Алены Свиридовой спокойно разгуливало по трассе, чем несказанно удивило местных жителей. Теперь неравнодушные горожане разыскивают тех, кто поможет птице.