В Тюмени самолет с людьми выкатился за взлетно-посадочную полосу и проехал 20 метров. Фото - Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В тюменском аэропорту Рощино произошел авиационный инцидент: здесь за взлетно-посадочную полосу выкатился самолет. Подробности корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

– Воздушное судно выполняло тренировочный полет. При посадке оно выкатилось за пределы полосы на расстояние около 20 метров. На борту находилось 4 человека, – сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, устанавливая все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области проводится проверка по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом. Летательный аппарат совершил жесткую посадку близ города Ялуторовска. ЧП произошло в пяти километрах от аэродрома. В момент инцидента на борту частного самолета находился один человек. Пилот получил травмы, его госпитализировали в больницу.