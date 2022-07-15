«Мечты сбываются!». Тюменец добавил фарш в прикормку и выловил из Туры огромного леща

Тюменец добавил фарш в прикормку и выловил из Туры огромного леща. Фото - Александр Садыков.

Тюменец Александр Садыков выловил из реки Туры огромного леща весом более четырех килограммов. Фотографиями с более чем удачной рыбалки местный житель поделился в социальных сетях.

Фото - Александр Садыков.

«Мечты сбываются! Решили с другом Андреем сходить на рыбалку в ночь, поехали на Туру в район «Европейский». Рыбалка получилась архитяжелая, как говорят, «редко, но метко», каждую рыбку приходилось уговаривать. Оба поймали по 12 килограммов каждый. Я обновил свой прошлогодний рекорд по лещу, поймал леща на 4 кг, улучшил прошлогодний на 300 граммов», – рассказывает своим подписчикам Александр.

Фото - Александр Садыков.

Он также поделился, что в прикормку добавлял фарш, а еще «хорошо работал топляк опарыш как наживка». Рыбак пожелал своим «коллегам» добра, любви, здоровья, везения и трофейных рыб.

Фото - Александр Садыков.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что поистине сказочная история произошла с жителем Тюмени. Мужчина выловил из местного озера… золотую рыбку. Хоть он далеко не старик, а его супругу трудно назвать старухой, как в известной сказке, всё же женщина загадала желание. Какое? Конечно, не сказала! Вы ведь знаете, что об этом не принято говорить.

По словам супруги рыбака Елены Заговеньевой, карпа ярко-золотистого оттенка удалось поймать на крючок на озерах по Московскому тракту. Рыба повелась на кукурузу и червей. Всего же тюменец выловил три рыбины общим весом 3,8 килограмма – каждая весила более одного килограмма.