Заслуженного учителя России, пристававшего к 12-летним мальчикам, отправили в СИЗО на два месяца

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Заслуженного учителя России Алексея Левченко, который приставал к 12-летним мальчикам, отправили в СИЗО на два месяца, то есть до 18 августа 2022 года. Соответствующее решение принял Омутинский районный суд на закрытом судебном заседании. Скандальному преподавателю географии предъявлено обвинение против половой неприкосновенности в отношении подростков.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в материалах, которые предоставили суду, нет никаких сведений, что Левченко нельзя сидеть в СИЗО по состоянию здоровья. Как раз наоборот: из справки областной больницы № 11 ясно, что у подсудимого нет хронических заболеваний.

– По состоянию здоровья обвиняемый может содержаться в условиях следственного изолятора, – отметили в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад мы рассказывали о том, что в селе Омутинское Тюменской области задержали заслуженного учителя России Левченко Алексея Ивановича, который преподает географию в местной второй школе. На учителя пожаловались его же ученики. Мол, девочкам он постоянно занижает оценки, а к мальчикам питает самые нежные чувства. Особым вниманием со стороны географа пользовались подростки 12 лет.

Во время первого заседания заслуженному учителю России стало плохо, ему вызвали скорую помощь.