В селе под Тюменью задержали заслуженного учителя России: пенсионер приставал к 12-летним мальчикам

Фото: Центр информационно-библиотечного обслуживания населения Омутинского района

В селе Омутинское Тюменской области задержали заслуженного учителя России Левченко Алексея Ивановича, который преподает географию в местной второй школе. Причина – растление малолетних, рассказывает родительница одного из учеников. По словам Надежды (имя женщины изменено. – Прим. ред.), при мужчине была найдена флешка с порнороликами с участием детей.

– На него были жалобы, но на это никто не обращал внимания, – говорит женщина.

Женщина рассказывает, что географ повез мальчишек в Тюмень, якобы на конкурс, а на самом деле привез в свою квартиру, где начал к ним открыто приставать. Возвратившись в Омутинское, дети пожаловались родителям на домогательства.

Мама одного из учеников рассказывает, что особой популярностью у педагога пользовались мальчики 12 лет, у которых нет отцов. Он не раз предлагал им походы и экскурсии, а вот девочкам занижал оценки. По данным местного портала Megatyumen.ru, после скандала в школе быстренько сняли его портрет с районной доски почета, который висел там много лет.

Фото: школа №2 Омутинского района

Мужчину задержали в пятницу, 17 июня. Сейчас родители находятся в шоке, узнав, что во время обысков у учителя географии нашли порнографические видеоматериалы с участием детей. По данным правоохранителей, в ближайшее время учителю географии изберут меру пресечения в городе Голышманово, куда его уже увезли. Однако в СК РФ по Тюменской области пока никак не комментируют ситуацию.

Корреспондент «Комсомольской правды» – Тюмень» попытался связаться с директором Омутинской школы № 2, но ему ответили, что глава школы «находится на комиссии по делам несовершеннолетних». Вероятно, по этому поводу. Другие подробности происшествия там назвать отказались.

В списке педагогических сотрудников омутинской школы № 2 Левченко единственный, кто является заслуженным учителем РФ (2003). В его послужном списке такие награды, как «Отличник просвещения» (1985), грамота главы Омутинского района (2011), грамота школы (2011) и грамота депутата областной думы. В прошлом году Алексей Иванович, учитель высшей категории, прошел курс «Преподавание географии в общеобразовательной организации». Окончил Тюменский государственный университет в 1979 году. Решением думы Омутинского муниципального района № 52 от 6 июля 2006 года Левченко получил звание «Почётный гражданин Омутинского муниципального района».

На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Алексей Левченко много публиковал фотографий вместе со своими учениками. И кто бы мог подумать, к чему все это приведет?

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Нижневартовске физрука подозревают в растлении школьниц, но жители считают, что дело было сфабриковано.