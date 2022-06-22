«Братишка, как же так?»: выпускница «Фабрики звезд – 5» Елена Кукарская тяжело переживает смерть Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс и Елена Кукарская. Фото: globallookpress.com

Безвременная кончина «шоколадного зайца» всея Руси Пьера Нарцисса (кстати, на это прозвище он никогда не обижался), который умер накануне вечером, 21 июня, после операции на почках, не смогла пройти мимо его коллег по цеху. Выпускница «Фабрики звезд – 5» Елена Кукарская опубликовала трогательный пост в одной из социальных сетей, обращаясь к певцу не иначе как «братик». Хотя Пьер Нарцисс выпускался со второй «Фабрики», много лет назад он записал дуэт с выпускницей пятого сезона. Их совместный хит «Зиночка» занимал первые строчки хит-парадов, а клип на композицию ротировался на главных музыкальных каналах страны.

«Братишка, как так? Дурной сон какой-то… Обожала наши совместные гастроли, работы. Сколько напели, сколько напроводили… Всегда! Всегда Нарцисс мог завести, расслабить и рассмешить любую публику! Нет слов… не верю в это…» – написала в соцсети Лена.

Трогательное обращение Лены к Пьеру Нарциссу. Фото: скриншот Instagram* (компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской в РФ).

Лена действительно много работала с Пьером Нарциссом, которого убила та же болезнь, что и Юлю Началову. К слову, хит «Зиночка» был написан в 2006 году вместе с другой, менее популярной песней «Холодно». Это был единственный клип Куки за время её сотрудничества с продюсером Максом Фадеевым.

"Лети, братишка". Так обратилась к Пьеру Лена. Фото: скриншот Instagram* (компания Meta*, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской в РФ).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что близкие не могут поверить в смерть Пьера Нарцисса. Рыдающая вдова музыканта, например, попросила поклонников о помощи, а его друг рассказал, что певец набрал вес больше 100 кг, но на здоровье не жаловался. В последние годы Пьер Нарцисс страдал от депрессии и безденежья, а на его последний концерт в Краснодаре пришли только 20 человек.