Как сложилась судьба выпускницы «Фабрики звезд – 5» Елены Кукарской

Елена Кукарская (в центре) с фабрикантами пятого розлива. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ну что, девчата, по маленькой?» – пела в середине нулевых участница музыкального реалити «Фабрика звезд» Елена Кукарская. Пухленькой блондинке с огромными голубыми глазищами покровительствовала сама Алла Пугачева, которая являлась художественным руководителем проекта.

Спустя семнадцать лет Елена Кукарская по-прежнему записывает новые песни, дает сольные концерты, но былой славы уже нет.

Лена и Виктория Дайнеко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама Лена об участии в проекте вспоминает так:

– Помню, как нас вызвали на второй этаж в аппаратную , чтобы отругать и направить на путь внешней привлекательности, а не пионерского лагеря. В тот самый момент я смотрела на пачку сигарет Аллы Борисовны и думала: одну сигаретку стрельнуть или две? Я тогда (очень сильно и давно) покуривала. И вот она нас ругает, а я с пачки глаз не свожу. А потом я так робенько спросила, можно ли, а она: «Да бери уже! Только в порядок себя приведите!». Вернулись мы назад другими людьми. Прекрасный проект, хоть и жестокий. Удача! Фортуна! Как угодно, но это меняло жизни и судьбы.

Лена и Лина Арифулина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лена и Мигель. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В отличие от Натальи Подольской, которая представила Россию на «Евровидении» в 2005 году, победительницы сезона Виктории Дайнеко и популярной сейчас Юлианны Карауловой, Лена неожиданно для всех ушла в тень. И это несмотря на то, что после проекта она попала в продюсерский центр Максима Фадеева. Её новые композиции: «Оставайся, мальчик, с нами», «Красная смородина» и «Милый друг» не получили такой бешеной популярности, как застольная «По маленькой», и спустя четыре года продюсер и певица мирно расстались.

Лена и Наталья Подольская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лена и Саша Балакирева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2007 году Лена начинает строить кинокарьеру и снимается в музыкальном сериале канала «МУЗ-ТВ» «Любовь – не шоу бизнес», где играет начинающего модельера Машу. Вместе с Кукарской в проекте снялись и другие фабриканты – Доминик Джокер, Светлана Светикова и многие другие. По состоянию на 2021 год музыкальное мыло остаётся единственной работой Елены Кукарской в кино.

А вот с коллегой по второй «Фабрике» Пьером Нарциссом певица записала песню «Зиночка», на которую вышел одноименный видеоклип. Ролик ротировался на многих музыкальных каналах, и довольно успешно.

Новый виток карьеры у Лены произошел в 2013 году, когда певица выпускает дебютный альбом «Королева». Пластинка становится довольно популярной у поклонников певицы, тем более что на ней записаны не только новые песни, но и проверенные «Фабрикой» хиты. Спустя три года выходит переиздание альбома под названием «По маленькой».

Альбом Елены Кукарской "Королева"

С тех пор альбомов Лена не выпускала, зато выпустила несколько синглов: «Все лучшее сами» (авторы – жители Луганской области Украины) и «Все женщины любят мужчин». Последняя активно крутилась на многих известных радиостанциях.

Что касается личной жизни, то в 2014 году Кукарская впервые становится матерью от своего супруга Алексея Крутых. Любящие муж и жена счастливы в браке уже 10 лет!

Лена с мужем Алексеем Крутых Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лена с мужем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

– На этой фотографии я мама целых 11 часов. Честно признаться, я до сих пор не совсем привыкла к этому статусу. Порой, когда Фёдор кричит из соседней комнаты: «Мама-а-а!», я думаю: «Это меня?». Счастья нам всем и здоровых и счастливых детей! – пишет Лена на своей страничке в Instagram.

Лена с сыном. 2014 год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то что «фабрикантка» давно живет в Москве, она часто прилетает в Тюмень, с которой у неё долгий… роман.

– Я влюблена в этот город! Какая же ты красавица! Ухоженная! Модная! Продвинутая! Как же мне нравится, как подчеркивают твою историческую ценность! Как берегут тебя! Зодчество, набережная, церкви.. Спасибо всем причастным к этой красоте! Аж что-то подступает внутри от гордости… Правда-правда! – говорит Лена.

Вот так Елена Кукарская выглядит сегодня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Желаем Лене новых хитов и творческих успехов.

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