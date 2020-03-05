«Всё проворонила»: выпускница «Фабрики звёзд – 5» вспомнила первое выступление на «Студвесне»

Выпускница «Фабрики звёзд – 5» Аллы Пугачёвой певица из Тюмени Елена Кукарская в преддверии областной «Студенческой весны» вспомнила яркие моменты из студенческой жизни. По словам исполнительницы хитов «По маленькой» и «Жу-жу», на «Студвесне» она прошла все ступени – от участника до приглашённого гостя и члена жюри направления «Вокал».

– Помню, что на фестивале в 2001 году участником от Тюменского государственного института культуры была только я! Причем многие активные студенты старших курсов нашего вуза входили в состав оргкомитета. Меня, первокурсницу режиссерского факультета, то ли на вокальном конкурсе «Ступени», то ли на институтском мероприятии заметила Ирина Неуймина. Так отправили представлять наш вуз, – вспоминает Кукарская.

Девушка признаётся, что на тот момент была неопытна в фестивальных делах и была предоставлена самой себе. В результате певица «проворонила выступление в своей подгруппе».

– Мне разрешили выступить в другой, но, по-моему, уже вне конкурса. Это было так досадно! Но я исполнила два своих театрализованных номера. Меня наградили дипломом «За лучшее актерское исполнение песни», – говорит Лена.

«Фабрикантка» отмечает: «Студенческая весна» – одно из событий, которое повернуло жизнь в нужное русло, и увлечение стало профессией. Сначала её приглашали выступать на городские праздники и в ночные клубы, а затем «заселили в звёздный дом» во время съёмок музыкального реалити-шоу «Фабрика звёзд». Лене удалось дойти до финала, прожив под прицелами телекамер три месяца и три дня.

Елена Кукарская - По маленькой.Финальный концерт Фабрики звезд 5 в СК "Олимпийский"

– «Студвесна» тогда очень органично вписалась в мою жизнь. Я так неизбежно должна была оказаться в этом вертепе в самом лучше смысле этого слова. Сейчас могу оценить этот опыт как хорошую репетицию перед большим шоу-бизом. Потому что на «Студвесне» случается многое. Например, на фестивале нужно уметь быстро соображать в патовой ситуации, находить общий язык с очень разными людьми, знакомиться с разными направлениями и образами мышления. Учиться. Конкурировать. Справляться с неудачами. Которые, к слову, тоже случались, – подчеркнула Кукарская.

Напомним, в 2020 году в Тюмени состоится 25-й, юбилейный областной фестиваль «Студенческая весна». В 2019 году на участие в фестивале было подано 3 тысячи заявок, представлено 800 номеров на кастингах по концертным направлениям «Мода», «Театральное», «Танцевальное», «Музыкальное» и «Оригинальный жанр». 73 из них эксперты отметили как лучшие, их показали на финальных шоу по каждому направлению.