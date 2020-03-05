2020-03-05T09:43:23+03:00
Звезды

«Всё проворонила»: выпускница «Фабрики звёзд – 5» вспомнила первое выступление на «Студвесне»

Тюменка Елена Кукарская призналась, что была неопытна в фестивальных делах
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
«Проворонила выступление»: выпускница «Фабрики звёзд-5» вспомнила первое выступление на Студвесне«Проворонила выступление»: выпускница «Фабрики звёзд-5» вспомнила первое выступление на СтудвеснеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Выпускница «Фабрики звёзд – 5» Аллы Пугачёвой певица из Тюмени Елена Кукарская в преддверии областной «Студенческой весны» вспомнила яркие моменты из студенческой жизни. По словам исполнительницы хитов «По маленькой» и «Жу-жу», на «Студвесне» она прошла все ступени – от участника до приглашённого гостя и члена жюри направления «Вокал».

– Помню, что на фестивале в 2001 году участником от Тюменского государственного института культуры была только я! Причем многие активные студенты старших курсов нашего вуза входили в состав оргкомитета. Меня, первокурсницу режиссерского факультета, то ли на вокальном конкурсе «Ступени», то ли на институтском мероприятии заметила Ирина Неуймина. Так отправили представлять наш вуз, – вспоминает Кукарская.

Девушка признаётся, что на тот момент была неопытна в фестивальных делах и была предоставлена самой себе. В результате певица «проворонила выступление в своей подгруппе».

– Мне разрешили выступить в другой, но, по-моему, уже вне конкурса. Это было так досадно! Но я исполнила два своих театрализованных номера. Меня наградили дипломом «За лучшее актерское исполнение песни», – говорит Лена.

«Фабрикантка» отмечает: «Студенческая весна» – одно из событий, которое повернуло жизнь в нужное русло, и увлечение стало профессией. Сначала её приглашали выступать на городские праздники и в ночные клубы, а затем «заселили в звёздный дом» во время съёмок музыкального реалити-шоу «Фабрика звёзд». Лене удалось дойти до финала, прожив под прицелами телекамер три месяца и три дня.

Елена Кукарская - По маленькой.Финальный концерт Фабрики звезд 5 в СК "Олимпийский"

– «Студвесна» тогда очень органично вписалась в мою жизнь. Я так неизбежно должна была оказаться в этом вертепе в самом лучше смысле этого слова. Сейчас могу оценить этот опыт как хорошую репетицию перед большим шоу-бизом. Потому что на «Студвесне» случается многое. Например, на фестивале нужно уметь быстро соображать в патовой ситуации, находить общий язык с очень разными людьми, знакомиться с разными направлениями и образами мышления. Учиться. Конкурировать. Справляться с неудачами. Которые, к слову, тоже случались, – подчеркнула Кукарская.

Напомним, в 2020 году в Тюмени состоится 25-й, юбилейный областной фестиваль «Студенческая весна». В 2019 году на участие в фестивале было подано 3 тысячи заявок, представлено 800 номеров на кастингах по концертным направлениям «Мода», «Театральное», «Танцевальное», «Музыкальное» и «Оригинальный жанр». 73 из них эксперты отметили как лучшие, их показали на финальных шоу по каждому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тобольске спасатели сняли с дерева енота, который не хотел «идти на переговоры»
Микс детектива и черной комедии: в тюменском драмтеатре покажут «женский» спектакль
Сладенького захотелось: в Тюменской области подешевел сахар, но подорожали овощи
Как будут работать поликлиники Тюмени в мартовские праздники
«Дом, милый дом»: одну из школ Тюмени снова закрыли на карантин
Молодые люди украли барана с ишимской фермы
В Тобольске из-за теплой погоды обследуют переправы
В Ялуторовске мужчина с вилкой гонялся за своей женой
На улице Мельникайте в Тюмени отключат светофоры
Погода на 5 марта в Тюмени: одеваемся теплей – похолодало
Более 720 миллионов рублей долгов по зарплате выплатили работодатели тюменцам
Тюменцев с пневмонией проверят на коронавирус
Прокат лодок, площадка для свадеб: в Тюмени обсудили будущее парка «Алебашево»
В тюменском сквере установят монумент «Мы победители!»
Тюменский прокурор обсудил с властями проблемы дольщиков
Движение большегрузов ограничат на тюменских дорогах на время паводка
Тобольские власти следят за восстановлением благоустройства после земляных работ
С трактора на крупной тюменской стройке слили 250 литров «дизеля»
У тюменского драмтеатра маршрутный автобус протаранил легковушку
Число подписчиков Сергея Есенина в Instagram увеличилось в четыре раза
Тюменка, управлявшая автомобилем под наркотиками, будет благоустраивать город
Тюменцы хотят видеть на первой пешеходной улице города нестандартные арт-объекты
В Тюмени жестоко убит дворник. Его забили метлой и молотком
В Ишиме, страдающем от паводков, укрепляют дамбы
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
В диспетчерской тюменского водоканала появилась видеостена
Аэропорт вызывает - МегаФон обеспечил связью строительную площадку в Тобольске