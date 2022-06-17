«По щучьему велению»: как в селе под Тобольском снимают сказочный блокбастер о Емеле-дураке

В Абалаке снимают сказку «По щучьему велению» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«По щучьему велению, по моему хотению… а ну, дружище, запрягай «Хонду», поехали в сказку!» – подумал я и отправился за двести километров от Тюмени, в небольшой поселок Абалак. Для жителей области населенный пункт известен своим туристическим комплексом, но в 2023 году предстанет перед всей Россией в качестве локации к новому сказочному блокбастеру «По щучьему велению». Хотя съемки картины с Никитой Кологривым («Майор Гром», «Два холма», «Регби») идут в строжайшем секрете, «Комсомолке» удалось одним глазком заглянуть на площадку.

Сапожки «Горбунка»

– Здравствуйте, а вы кто такие? – спрашивает нас с другом женщина в стильном «дворянском» одеянии.

– Мы журналисты, приехали из Тюмени, съемки посмотреть, – отвечаем мы.

- А-а-а-а-а… Вот вас-то я и жду! – говорит незнакомка.

Оказалось, что дама в модном наряде – председатель совета ветеранов в селе Абалак Тобольского района Вера Алексеевна Козлова. Как многие тоболяки и тюменцы, она – актриса массовых сцен «По щучьему велению». Полгода назад ей пришлось померзнуть на съемках фильма зимой, а теперь – буквально попотеть на солнцепеке летом. Вера Алексеевна сыграла в сцене, в которой Емеля даром раздает продукты местным со скатерти-самобранки.

– На «скатерти» (читайте: в телеге. – Ред.) была гора настоящих фруктов, овощей, хлеба, колбасы, – вспоминает Вера Алексеевна. – Я должна была набрать еды полные руки и убежать с ней. Снимались полдня, но режиссер Александр Войтинский («Елки», «Джунгли», «Метод-2») сказал, что останется всего 70 секунд, и то, если повезет.

А ещё Вера Алексеевна признается, что сапожки, которые ей достались на съёмках, – «приданое» от фильма «Конек-Горбунок». Именно в них расхаживал по своим владениям Царь в исполнении Михаила Ефремова.

Эти сапоги Вере Алексеевне достались после съемок «Конька-Горбунка» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Я всегда хотела посмотреть, как проходят съемки фильма, и вот наконец-то у меня это получилось. Но процесс очень долгий и тяжелый, не все выдерживают. Например, зимой мы снимали сцену, когда Емеля вытаскивает из лунки щуку, а мы рядом изображаем людей, гуляющих на Масленицу. На площадку приехали в 8 утра, но снимать начали только в три дня. То с одной стороны снимут, то с другой, то с квадрокоптера… Ожидание действительно утомляет, но результат того стоит!

Актеры массовых сцен ждут своего участия Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ба, знакомые все лица!

Рядом с туристическим комплексом «Абалак» находится местный сельский Дом культуры, который на пару недель превратился в гримерную и костюмерную. Здесь масса великолепных костюмов, парики для дам и усы для джентльменов, куча зеркал, реквизит (некоторые вещи для фильма делала сама Вера Алексеевна) и техническое оборудование.

Вот так выглядит костюмерная в местном ДК Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Пока нас красили да наряжали, шептались с девчонками-костюмерами. Некоторые из них работали на фильмах «Женский батальон», «Серебряные коньки», «Конек-Горбунок». Никита (Кологривый. – Ред.) снимался у нас в «Тоболе», а ещё актера, который играет Царя, знаю (это Роман Мадянов, на момент нашего прибытия он уже улетел в Москву. – Ред.). Остальных – постольку-поскольку. Вижу, многие с ними фотографируются, а кто? Не пойму, – разводит руками Вера Алексеевна.

А что на съемках?

Пока мы болтаем с Верой Алексеевной, на съемочной площадке кипит жизнь. Возле старой телеги гримеры «подкрашивают» актеров массовки и не только, центральные персонажи бегают в перерыве за чаем и печенюшками, а специалисты по спецэффектам залазят внутрь пенопластовой печи, чтобы «растопить» печку. К слову, это чудо техники – один из главных персонажей «По щучьему велению». Именно на печи Емелю ждут приключения из одного времени года в другое (но тс-с-с…. Особо не спойлерим!).

Гримеры все в работе Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пока наши коллеги о чем-то беседовали с представителями актерской труппы, мы пробрались на съемки одной из важных сцен. В ней Емеля бежит к Василисе (актриса Мила Ершова, «Трудные подростки», «Беспринципные»), которая находится в доме батюшки Царя. Пока актеры бурно изображают неистовую страсть, за сценой наблюдает массовка (ну и мы, конечно).

В свободное время можно и спортом заняться Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Момент со съемок с Василисой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Исполнительный продюсер картины Наталья Смирнова («Конек-Горбунок», «Он – дракон», «Кококо») рассказала нам, что в Абалак Тобольского района приезжает уже в четвертый раз. По её словам, в первый и второй раз здесь команда выбирала натуру для съемок, в третий раз были в марте 2022-го, когда снимали «зимнюю» часть фильма, а сейчас идут досъемки летнего блока.

Видите того кудрявого парня? Это Емеля! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кому платки, кому ткани? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Производство фильма всегда начинается с выбора натуры и с кастинга, – говорит Наташа. – Натура – это такой же кастинг, только мест съемок. Редко бывает, когда ты приезжаешь в первый раз в первое место и сразу его утверждаешь. Нас зацепили в первую очередь необыкновенной красоты ландшафты. Во-вторых, мы снимаем сказку, в которой есть три больших путешествия двух главных героев, в том числе за скатертью-самобранкой и в Кощеево царство. И хочется, чтобы каждое путешествие выглядело по-разному. Поэтому мы выбрали туристический комплекс «Абалак» и невероятную природу здесь у вас.

Пейзажи покорили столичных кинематографистов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Съемки «По щучьему велению» в Тюменской области закончат 30 июня, а потом команду ждет двухдневное путешествие в Пермь. После этого наступит монтажно-тонировочный период, или, как это по-модному нынче называется, постпродакшен. А на экраны российских кинотеатров «По щучьему велению» выйдет осенью 2023 года.

Рядом со съемочной площадкой уже разбирают декорации. Но ловля щук до сих пор запрещена. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ну что ж, ждем премьеры!