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17 июня 2022 17:49

«По щучьему велению»: как в селе под Тобольском снимают сказочный блокбастер о Емеле-дураке

«Комсомолка» одной из первых увидела съемочный процесс
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
В Абалаке снимают сказку «По щучьему велению»

В Абалаке снимают сказку «По щучьему велению»

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

«По щучьему велению, по моему хотению… а ну, дружище, запрягай «Хонду», поехали в сказку!» – подумал я и отправился за двести километров от Тюмени, в небольшой поселок Абалак. Для жителей области населенный пункт известен своим туристическим комплексом, но в 2023 году предстанет перед всей Россией в качестве локации к новому сказочному блокбастеру «По щучьему велению». Хотя съемки картины с Никитой Кологривым («Майор Гром», «Два холма», «Регби») идут в строжайшем секрете, «Комсомолке» удалось одним глазком заглянуть на площадку.

Сапожки «Горбунка»

– Здравствуйте, а вы кто такие? – спрашивает нас с другом женщина в стильном «дворянском» одеянии.

– Мы журналисты, приехали из Тюмени, съемки посмотреть, – отвечаем мы.

- А-а-а-а-а… Вот вас-то я и жду! – говорит незнакомка.

Оказалось, что дама в модном наряде – председатель совета ветеранов в селе Абалак Тобольского района Вера Алексеевна Козлова. Как многие тоболяки и тюменцы, она – актриса массовых сцен «По щучьему велению». Полгода назад ей пришлось померзнуть на съемках фильма зимой, а теперь – буквально попотеть на солнцепеке летом. Вера Алексеевна сыграла в сцене, в которой Емеля даром раздает продукты местным со скатерти-самобранки.

– На «скатерти» (читайте: в телеге. – Ред.) была гора настоящих фруктов, овощей, хлеба, колбасы, – вспоминает Вера Алексеевна. – Я должна была набрать еды полные руки и убежать с ней. Снимались полдня, но режиссер Александр Войтинский («Елки», «Джунгли», «Метод-2») сказал, что останется всего 70 секунд, и то, если повезет.

А ещё Вера Алексеевна признается, что сапожки, которые ей достались на съёмках, – «приданое» от фильма «Конек-Горбунок». Именно в них расхаживал по своим владениям Царь в исполнении Михаила Ефремова.

Эти сапоги Вере Алексеевне достались после съемок «Конька-Горбунка»

Эти сапоги Вере Алексеевне достались после съемок «Конька-Горбунка»

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Я всегда хотела посмотреть, как проходят съемки фильма, и вот наконец-то у меня это получилось. Но процесс очень долгий и тяжелый, не все выдерживают. Например, зимой мы снимали сцену, когда Емеля вытаскивает из лунки щуку, а мы рядом изображаем людей, гуляющих на Масленицу. На площадку приехали в 8 утра, но снимать начали только в три дня. То с одной стороны снимут, то с другой, то с квадрокоптера… Ожидание действительно утомляет, но результат того стоит!

Актеры массовых сцен ждут своего участия

Актеры массовых сцен ждут своего участия

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ба, знакомые все лица!

Рядом с туристическим комплексом «Абалак» находится местный сельский Дом культуры, который на пару недель превратился в гримерную и костюмерную. Здесь масса великолепных костюмов, парики для дам и усы для джентльменов, куча зеркал, реквизит (некоторые вещи для фильма делала сама Вера Алексеевна) и техническое оборудование.

Вот так выглядит костюмерная в местном ДК

Вот так выглядит костюмерная в местном ДК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Пока нас красили да наряжали, шептались с девчонками-костюмерами. Некоторые из них работали на фильмах «Женский батальон», «Серебряные коньки», «Конек-Горбунок». Никита (Кологривый. – Ред.) снимался у нас в «Тоболе», а ещё актера, который играет Царя, знаю (это Роман Мадянов, на момент нашего прибытия он уже улетел в Москву. – Ред.). Остальных – постольку-поскольку. Вижу, многие с ними фотографируются, а кто? Не пойму, – разводит руками Вера Алексеевна.

А что на съемках?

Пока мы болтаем с Верой Алексеевной, на съемочной площадке кипит жизнь. Возле старой телеги гримеры «подкрашивают» актеров массовки и не только, центральные персонажи бегают в перерыве за чаем и печенюшками, а специалисты по спецэффектам залазят внутрь пенопластовой печи, чтобы «растопить» печку. К слову, это чудо техники – один из главных персонажей «По щучьему велению». Именно на печи Емелю ждут приключения из одного времени года в другое (но тс-с-с…. Особо не спойлерим!).

Гримеры все в работе

Гримеры все в работе

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Пока наши коллеги о чем-то беседовали с представителями актерской труппы, мы пробрались на съемки одной из важных сцен. В ней Емеля бежит к Василисе (актриса Мила Ершова, «Трудные подростки», «Беспринципные»), которая находится в доме батюшки Царя. Пока актеры бурно изображают неистовую страсть, за сценой наблюдает массовка (ну и мы, конечно).

В свободное время можно и спортом заняться

В свободное время можно и спортом заняться

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Момент со съемок с Василисой

Момент со съемок с Василисой

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Исполнительный продюсер картины Наталья Смирнова («Конек-Горбунок», «Он – дракон», «Кококо») рассказала нам, что в Абалак Тобольского района приезжает уже в четвертый раз. По её словам, в первый и второй раз здесь команда выбирала натуру для съемок, в третий раз были в марте 2022-го, когда снимали «зимнюю» часть фильма, а сейчас идут досъемки летнего блока.

Видите того кудрявого парня? Это Емеля!

Видите того кудрявого парня? Это Емеля!

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кому платки, кому ткани?

Кому платки, кому ткани?

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Производство фильма всегда начинается с выбора натуры и с кастинга, – говорит Наташа. – Натура – это такой же кастинг, только мест съемок. Редко бывает, когда ты приезжаешь в первый раз в первое место и сразу его утверждаешь. Нас зацепили в первую очередь необыкновенной красоты ландшафты. Во-вторых, мы снимаем сказку, в которой есть три больших путешествия двух главных героев, в том числе за скатертью-самобранкой и в Кощеево царство. И хочется, чтобы каждое путешествие выглядело по-разному. Поэтому мы выбрали туристический комплекс «Абалак» и невероятную природу здесь у вас.

Пейзажи покорили столичных кинематографистов

Пейзажи покорили столичных кинематографистов

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Съемки «По щучьему велению» в Тюменской области закончат 30 июня, а потом команду ждет двухдневное путешествие в Пермь. После этого наступит монтажно-тонировочный период, или, как это по-модному нынче называется, постпродакшен. А на экраны российских кинотеатров «По щучьему велению» выйдет осенью 2023 года.

Рядом со съемочной площадкой уже разбирают декорации. Но ловля щук до сих пор запрещена.

Рядом со съемочной площадкой уже разбирают декорации. Но ловля щук до сих пор запрещена.

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ну что ж, ждем премьеры!

КультураКультура: киноТюменская область: культура