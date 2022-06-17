В новом жилом комплексе Тюмени двор «благоустроили» плантацией конопли

В нескольких дворах Тюмени заколосилась конопля Фото: паблик "ЧС Тюмень" в соцсети "Вконтакте"

В нескольких дворах Тюмени заколосилась конопля. Причем двор находится напротив здания Федеральной службы безопасности. На запрещенное растение обратили внимание бдительные жильцы двух ЖК компании «Брусника». В пресс-службе «Брусники» рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень», что для Тюмени это не редкость, но растение всё же убрали.

– Мы обновляем почву газонов ежегодно. В этот раз мы (как, видимо, и многие другие девелоперы) получили от поставщика грунт с семенами конопли. Для Тюмени это не редкость. После обильных дождей конопля начала активно расти. Управляющая компания уже очистила территорию от побегов. Хотя наш главный архитектор, родившийся в голландском Девентере, не понял, что не так с озеленением – прокомментировали в пресс-службе застройщика.

Еще «веселое» растение несколько дней назад нашли в тюменском жилом комплексе «Озёрный парк» строительной компании «ПИК». Жители заметили небольшие плантации конопли. На необычное озеленение территории местные жители отреагировали по-разному. Кто-то возмутился, а некоторых нашли в этом повод для шуток.

Представители застройщика отметили, что выращивать коноплю во дворе многоэтажки никто не планировал. По их мнению, растения могли появиться вместе с завезенным грунтом.

– Работы по благоустройству еще не проводились. Возможно, какие-то растения появились вместе с завезенным грунтом. На данный момент всю коноплю со двора убрали – рассказали в компании.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюменской области выкосили 15 гектаров опасной «травки». Запрещенные растения обнаружили во время профилактического мероприятия «Мак», которое призвано пресекать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.