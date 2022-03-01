«Расслабляться рано». В Тюменской области еще на месяц продлили ковидные ограничения

В Тюменской области еще на месяц продлили ковидные ограничения Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области продлили все ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19, до 1 апреля. Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

– До 1 апреля также откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей. Соответствующие изменения будут внесены в постановление регионального правительства О введении режима повышенной готовности», – сообщили в Информационном центре Правительства региона.

В ведомстве напомнили, что масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей продолжит действовать.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области стабилизируется. Так, за седьмую неделю 2022 года недельный показатель заболеваемости снизился на 16%, а за восьмую – на 26%. Заболеваемость за последнюю неделю снизилась во всех возрастных группах. Среди взрослых наибольший показатель отмечен в возрастной группе старше 60 лет – 1 250 на 100 тысяч населения. Это на 16% меньше, чем за предыдущую неделю.

– Наименьший показатель заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от 18-29 лет - 563 на 100 тысяч населения. Снижение по сравнению с прошлой неделей - на 30%. В общем количестве заболевших - 17% детей, заболеваемость среди них также снижается, – рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании областного оперативного штаба.

Также стало известно, что хват тестированием за последние 7 дней составил403 на 100 тысяч населения. По этому показателю нарастающим итогом Тюменская область занимает 6 место в стране.

– Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано, – заявил губернатор Александр Моор. Он напомнил местным жителям о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 февраля 2022 года увеличилось на 1 646, умерло 10. Всего с начала пандемии ковид подхватили 164 551 человек.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по недопущению завоза и распространения коронавируса, за минувшие сутки 1567 человек выздоровели (за весь период - 112 860); 272 ребенка заболели (из общего числа заболевших); 23 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 30 049 человек остаются под медицинским наблюдением; 2350 коек развернуто; свободно - 22,0%; 3094 лабораторных исследования проведено за сутки (всего 3 618 257). Сделано вакцинаций против коронавируса 1 130 086, полным курсом - 1 071 853.

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 382, это на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 660 летальных исходов, выздоровели 13 575 652 человека.