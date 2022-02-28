Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 февраля 2022 года: заболели еще 1 646 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 февраля 2022 года увеличилось на 1 646. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 февраля 2022 года увеличилось на 1 646. Всего с начала пандемии ковид подхватили 164 551 человек.

За последние сутки в России выявлено 106 920 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 6 382, это на 17,6% меньше по сравнению с 27 февраля. Зафиксировано 733 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 116 742 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 398 036 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 351 660 летальных исходов, выздоровели 13 575 652 человека.