Погода в Тюмени на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: от минус 2 до плюс 1

В Тюмени на неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года ожидается по-весеннему теплая погода. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года ожидается по-весеннему теплая погода. Под конец недели пойдет даже снег с дождем.

А сегодня, по прогнозам местных синоптиков, ожидается переменная облачность, которая продержится в областной столице до самых выходных. Температура наружного воздуха равна одному градусу со знаком минус, ночью – минус 11.

Завтра, в первый день весны 2022 года, будет стоять точно такая же погода. Единственное отличие – ночью потеплеет до минус пяти градусов. Поднимется ветер, он возьмет юго-западное направление и задует со скоростью около восьми метров в секунду. Его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Стихнет ветер только в четверг, резко изменив направление на западное.

2 и 3 марта – все так же тепло. Термометры покажут всего минус два градуса. В пятницу потеплеет еще на один градус. А в субботу и воскресенье вообще ртуть в термометрах перевалит за нулевую отметку и остановится на первом делении. В выходные в Тюмени будет пасмурно, пройдет небольшой снег с дождем.

В воскресенье ветер усилится до 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Он будет менять свое направление с юго-западного на западное, потом на южное и обратно.

Что касается следующей недели, то она принесет с собой прохладу. Уже в понедельник температура воздуха опустится до минус трех градусов. А в среду станет совсем уж прохладно – минус 10. При этом ночная температура воздуха упадет до минус 16.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени семилетней девочке, которая чуть не провалилась под лёд, помогли прохожие. Для предотвращения ЧП на Южном пруду, где могла произойти трагедия, предприняли дополнительные меры безопасности.

– Перепады температуры воздуха и яркое солнце становятся причиной хрупкости льда на пока ещё замёрзших водоёмах. Подводные ключи и положительные температуры воздуха истончают его слой, что может стать причиной несчастного случая. К сожалению, это не останавливает многих взрослых и тем более не является причиной не выходить на ледовую поверхность водоёмов для детей, – отметили в пресс-службе городской администрации.