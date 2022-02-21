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Происшествия21 февраля 2022 8:37

В Тюмени девочке, которая чуть не провалилась под лед, помогли прохожие

Для предотвращения ЧП на Южном пруду предприняли дополнительные меры безопасности
Сергей Швецов
В Тюмени девочке, которая чуть не провалилась под лед, помогли прохожие.

В Тюмени девочке, которая чуть не провалилась под лед, помогли прохожие.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени семилетней девочке, которая чуть не провалилась под лёд, помогли прохожие. Для предотвращения ЧП на Южном пруду, где могла произойти трагедия, предприняли дополнительные меры безопасности.

– Перепады температуры воздуха и яркое солнце становятся причиной хрупкости льда на пока ещё замёрзших водоёмах. Подводные ключи и положительные температуры воздуха истончают его слой, что может стать причиной несчастного случая. К сожалению, это не останавливает многих взрослых и тем более не является причиной не выходить на ледовую поверхность водоёмов для детей, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Теперь на пруду подходы ограничили сигнальными лентами, установили дополнительные запрещающие знаки. Здесь будут дежурить казачьи патрули. Участок рекомендован для включения в маршрут патрулирования сотрудников правоохранительных органов, с детьми и родителями будут проведены дополнительные профилактические беседы.