В Тюмени девочке, которая чуть не провалилась под лед, помогли прохожие. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени семилетней девочке, которая чуть не провалилась под лёд, помогли прохожие. Для предотвращения ЧП на Южном пруду, где могла произойти трагедия, предприняли дополнительные меры безопасности.

– Перепады температуры воздуха и яркое солнце становятся причиной хрупкости льда на пока ещё замёрзших водоёмах. Подводные ключи и положительные температуры воздуха истончают его слой, что может стать причиной несчастного случая. К сожалению, это не останавливает многих взрослых и тем более не является причиной не выходить на ледовую поверхность водоёмов для детей, – отметили в пресс-службе городской администрации.

Теперь на пруду подходы ограничили сигнальными лентами, установили дополнительные запрещающие знаки. Здесь будут дежурить казачьи патрули. Участок рекомендован для включения в маршрут патрулирования сотрудников правоохранительных органов, с детьми и родителями будут проведены дополнительные профилактические беседы.