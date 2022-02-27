«Сила духа и старания врачей». В Тюмени спасли подростка с очень тяжелой формой менингококка: он был в коме

В Тюмени спасли подростка с очень тяжелой формой менингококка. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В областной инфекционной клинической больнице Тюмени врачи спасли семнадцатилетнего подростка, которого доставили в медицинское учреждение из одного из городов юга региона в начале января. У пациента диагностировали менингококковую инфекцию в очень тяжелой форме.

Парень поступил в больницу уже в состоянии комы, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении реанимации подготовили всё необходимое для его спасения. Из-за стремительного течения заболевания у юного пациента развился инфекционно-токсический шок. Его жизни угрожали осложнения: менингококцемия и кардиопатия, то есть поражение тканей сердца.

– Состояние больного было крайне тяжёлым и нестабильным, силы не раз покидали его, но врачи не сдавались и продолжали бороться за жизнь молодого человека. Благодаря профессионализму и слаженной командной работе всего коллектива инфекционной больницы юноша поправился и недавно выписался из стационара. Врачи восстановили все жизненно важные функции организма, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

Специалисты отмечают, что в Тюмени успешно налажена транспортировка пациентов из отдаленных районов и территорий региона. В кратчайшие сроки пациент был доставлен в специализированное областное учреждение по лечению инфекционных заболеваний, что вместе с возможностями и опытом инфекционной больницы повлияло на успешный результат лечения тяжелобольного пациента.

– Важно помнить, что менингококковая инфекция – серьёзное, угрожающее жизни инфекционное заболевание. В настоящее время существует специфическая профилактика данного заболевания посредством вакцинации. Иммунизация проводится в том числе и детям с возраста 9 месяцев, – рассказала Татьяна Заичкина, пресс-секретарь областной инфекционной клинической больницы.

Ранее «Комсомольской правды» – Тюмень» писала, что тюменские врачи спасли новорожденного ямальца, который поступил в областную клиническую больницу № 1 с редким диагнозом – критическим стенозом легочной артерии. Маленького пациента доставили бортом санавиации из Нового Уренгоя на третий день жизни.

– Стеноз – это сужение, из-за которого правый желудочек работает в режиме сверхусилий, чтобы протолкнуть кровь в легкие. В случае когда в легочную артерию не поступает кровь и нет возврата в большой круг, это приводит к фатальному исходу, – прокомментировал заведующий кардиохирургическим отделением Кирилл Горбатиков.