Тюменские хирурги спасли новорожденного малыша с пороком сердца

Фото: ОКБ №1

Тюменские врачи спасли новорожденного ямальца, который поступил в областную клиническую больницу №1 с редким диагнозом - критическим стенозом легочной артерии. Маленького пациента доставили бортом санавиации из Нового Уренгоя на третий день жизни.

- Стеноз - это сужение, из-за которого правый желудочек работает в режиме сверх усилий, чтобы протолкнуть кровь в легкие. В случае, когда в легочную артерию не поступает кровь и нет возврата в большой круг, то это приводит к фатальному исходу, - прокомментировал заведующий кардиохирургическим отделением Кирилл Горбатиков.

Из-за того, что малыш весил всего 2 260 граммов, проводить открытую операцию было опасно. В итоге на консилиуме решили прибегнуть у эндоваскулярному вмешательству.

- Под ультразвуковым контролем через установленный в бедренную вену порт-интрадьюсер была выполнена вся операция. В зону сужения имплантировали металлический каркас – стент. Диаметр стента после раскрытия составил 6 мм, а длина 15 мм. Добились полного расправления стенозированного участка, - рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Крашенинин.

После операции маленький пациент был направлен в реанимационную палату, где за ним вплоть до выписки велось круглосуточное наблюдение. Сейчас ямальский малыш вместе с мамой уже находятся в перинатальный центр. Через две-три недели они отправятся домой в Новый Уренгой.

Врачи ОКБ №1 будут поддерживать с ними связь, а через несколько месяцев маленький северянин приедет на операцию, чтобы удалить стент и создать клапан легочной артерии.